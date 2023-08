Buchen. (rüb) Beim Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Brünner Straße in Buchen hat vor neun Tagen ein 79-jähriger Bewohner sein Leben verloren. Wie es zu dem Brand kam, bleibt aber weiter unklar: "Aufgrund der starken Brandzehrung, bei bestandenem Vollbrand, lässt sich derzeit keine eindeutige Brandursache erkennen", teilte Daniel Fessler von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mit.

Die Braundursachenerforschung am Brandort durch Brandsachverständige des Landeskriminalamts und Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Heilbronn seien abgeschlossen. Brandstiftung könne aber ausgeschlossen werden: "In der Gesamtschau der Befunde ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung durch externen Personenkreis auszugehen."

Das Feuer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26. Juli) gegen 0.40 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Ein alleine in der Wohnung befindlicher 79-jähriger Mann wurde von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet und von einem Notarzt erfolgreich reanimiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen starb der Rentner aber wenig später im Krankenhaus.

In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 16 weitere Personen, die das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Da das Gebäude derzeit nicht bewohnt werden kann, musste für vier der 16 Bewohner seitens der Stadt Buchen eine vorläufige Unterkunft vermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.