Buchen. (rüb) Die beiden Bushaltestellen in der Schüttstraße werden im laufenden Jahr so umgebaut, dass die Busse dort künftig auf der Fahrbahn halten – und Autos, Lkw oder Fahrräder dahinter warten müssen, bis der Ein- und Ausstiegsvorgang abgeschlossen ist. Diesen Grundsatzbeschluss hatte der Gemeinderat bereits vor über zwei Jahren getroffen. Aber noch immer sind die Diskussionen darüber nicht beendet, wie in der Ratssitzung deutlich wurde.

Hintergrund des Vorhabens ist das Personenbeförderungsgesetz, das vorschreibt, dass alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei werden müssen. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) wurde diese Vorgabe bereits umgesetzt. Nun sollen die Haltestellen Eberstadter Straße – wo sich durch die Schaffung der Barrierefreiheit kaum etwas ändern wird – und Schüttstraße folgen.

Das Konzept des Büros Dreikant (Weikersheim) sieht vor, die Haltestellen in der Schüttstraße (Foto) direkt an den Fahrbahnrand zu verlegen. Das Einfädeln der Busse in den Verkehr entfalle dadurch, was die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhe. Da es nur eine halbe bis eine Minute dauern würde, bis alle Fahrgäste aus- bzw. eingestiegen sind, sei nur mit einem kurzen Rückstau zu rechnen, der sich zudem schnell wieder auflöse. Um zu verhindern, dass ungeduldige Fahrer den haltenden Bus überholen, ist ein Fahrbahnteiler in Form einer Verkehrsinsel vorgesehen.

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten bei einer Enthaltung und drei Gegenstimmen (AfD-Fraktion) an den günstigsten Bieter, die Firma HLT (Neckargerach) zum Preis von 449.000 Euro.

In der Bürgerfrageviertelstunde kritisierte Bernd Zirker: "Das ist eine Entscheidung gegen die Anwohner und gegen die Autofahrer!" Er befürchtet durch das neue Konzept Rückstaus und einhergehende Lärmbelästigungen. Deshalb hätten die Haltebuchten seiner Ansicht nach erhalten werden müssen. Dies sei aber technisch nicht möglich, verwies Bürgermeister Roland Burger auf entsprechende Untersuchungen des Planungsbüros. Haltestellen ohne Buchten seien inzwischen Standard, sagte der Bürgermeister.