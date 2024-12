Buchen. (rüb) Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Abend des 20. Dezember mit fünf Todesopfern und mehr als 230 Verletzten sorgt bundesweit für große Anteilnahme.

Auch in Buchen bewegt die grausame Tat die Menschen. In einer der Nischen an der Stadtkirche St. Oswald wurde über Weihnachten eine kleine Gedenkstätte geschaffen. Dort wurde ein Foto des jüngsten Opfers aufgestellt, des neunjährigen André. Dessen Mutter hatte schon kurz nach dem Anschlag ein Foto ihres Sohnes in den sozialen Netzwerken geteilt, verbunden mit dem Wunsch "Lasst meinen kleinen Teddybär nochmal um die Welt fliegen ...".