Hainstadt. (rjs) Beim Versuch, den Bahnübergang in der Bannwinkelstraße in Hainstadt zu überqueren, ist am Mittwochabend der Fahrer eines Traktors mit einer Regionalbahn zusammengestoßen.

Gegen 18.15 Uhr war der Mann mit seinem Fendt von der Siedlung in Richtung der landwirtschaftlichen Flächen am Ortsrand unterwegs. Als er den unbeschrankten Bahnübergang passieren wollte, bemerkte er plötzlich die aus Richtung Walldürn kommende Regionalbahn und trat auf die Bremse.

Trotzdem kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Regionalbahn schob den Traktor beiseite und kam rund 30 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen.

Der Fahrer des Traktors blieb ebenso unverletzt, wie die 16 Fahrgäste in der Regionalbahn. Letztere wurden von Einsatzkräften der Abteilungswehren aus Hainstadt und Buchen zunächst mit einer Leiter aus dem Zugabteil evakuiert und später mit Mannschaftstransportwagen nach Buchen, Bödigheim und Seckach gefahren.

Ort des Geschehens

Am Traktor und an der Regionalbahn entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst, eine Streife der Polizei und ein Notfallmanager der Bahn im Einsatz.