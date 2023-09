Buchen. (adb) Binnen kürzester Zeit hat sich die Veranstaltungsreihe "Buchen liest" zum Synonym für hochklassige, gehaltvolle und geistreiche Literaturveranstaltungen entwickelt. Dem Nimbus einmal mehr gerecht wurde am Samstagabend Arno Strobel: Der bekannte Autor gestaltete in der Stadthalle einen interessanten Abend. Zum einen stellte er seinen packenden Psychothriller "Der Trip – Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand" vor, zum anderen seine Arbeit und seine Intention.

Das erste Wort gebührte indes Bürgermeister Roland Burger: "Ich lese gerne!", lautete sein Selbstbekenntnis, ehe er seine Freude über den Besuch eines so prominenten Autors wie Arno Strobel bekundete. Die Reihe "Buchen liest" verstehe sich als Teil des Stadtjubiläums, der bewusst ohne große Effekte, aber dafür umso effektiver das gute Buch in den Vordergrund rücke.

Das tat im Anschluss Arno Strobel: Der sympathische Autor präsentierte rund 20 Minuten lang ausgewählte Passagen seines aktuellen Nummer-eins-Bestsellers, der in aussagekräftiger und fast mystisch anmutender Wortwahl eine Reise voller Gefahr und Angst schildert – ein fesselnder Thriller alter Schule, der geschickt mit den Irrungen und Wirrungen innerhalb einer Familie und der herben norddeutschen Landschaft spielt.

Dass die Lesung nur einen Bruchteil des Abends umfasste, begründete der Schriftsteller mit lakonischem Humor: "Wenn ich in 20 Minuten keinen Appetit auf mein Buch machen kann, gelingt es mir auch nicht in einer Stunde!" Fortan begab er sich in den lebhaften Dialog mit dem Publikum: Arno Strobel veranschaulichte mit viel Gefühl seine Arbeitsweise, stellte sich den Fragen seiner Leserschaft und signierte selbstredend auch Bücher.

Dass die Stadthalle leider relativ dünn besetzt war, tat dem Gelingen des Abends keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Gerade wegen des eher überschaubaren Zuhörerkreises mit bunt gemischter Altersstruktur kam ein gediegenes, heimeliges Flair auf, das Arno Strobel treffend als "kuschelige Runde" bezeichnete.

Folglich herrscht kein Zweifel: Das Format "Buchen liest" generell, aber speziell auch der Abend mit Arno Strobel sind als wahre Bereicherungen des Buchener Jubiläumsjahrs zu betrachten. Was der Stadt Buchen in kongenialer Zusammenarbeit mit Buchhändler Johannes Volk gelang, kann sich durchaus sehen lassen.