Buchen. (rüb) Seit Mittwoch ist ein Teilstück der Amtsstraße (Höhe Fahrradgeschäft Bikeomania) wegen einer Reparatur an einem Gasrohr für den Verkehr voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. Dezember.

Die Einfahrt in die Amtsstraße Richtung Hochstadtstraße ist daher nicht mehr möglich. Der Verkehr aus der Vorstadtstraße wird über die Hochstadtstraße ausgeleitet. Die Stadt Buchen bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich möglichst zu umfahren.