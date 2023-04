Buchen. (bold) Ein grandioser Auftakt, der allen Beteiligten in Erinnerung bleibt. Am Samstag feierte das große Talent-Scouting von Arian Golic Premiere in der Stadthalle. Das Team von 30 ehrenamtlichen Helfern, bestehend aus Arians Familie, Freunden und regionalen Unterstützern, schuf mit vereinten Kräften ein innovatives Event der Extraklasse. Ein Highlight stellte schon direkt zu Beginn die

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen