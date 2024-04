Buchen. (vs) "Es ist schon bewundernswert und hocherfreulich, dass die Tänzer und Tänzerinnen des Integrations- und Präventionsprojekts Hiphop-Breakdance, kurz: ,Projekt99‘, im TSV Buchen seit Jahren konstante Spitzenleistungen im Streetdance präsentieren und Riesenerfolge mit nach Hause bringen", lobte Projektleiter Volker Schwender die Kinder und Jugendlichen seines Projektes. Zweimal Weltmeister (2013 und 2018), einmal Vize-Weltmeister (2016), zweimal Vize-Europameister (2014 und 2016) und elfmal Deutscher Meister ab 2014 stehen auf der Erfolgsliste.

Dass Erfolge nicht vom Himmel fallen, sondern mit sehr viel Motivation, Energie, Teamgeist, Ausdauer und Tanzfreude erarbeitet werden müssen, wissen die Tänzer am besten selbst und jene, die beim Training zuschauen. So haben sich die beiden Buchener Hiphop-Gruppen "Next Level" und "X-Ception" wohl wissend über die grandiosen Fähigkeiten der deutschen Konkurrenz beeindruckend intensiv auf die Deutschen Meisterschaften am 13. und 14. April in Duisburg unter der professionellen Leitung des Choreografen, Musikproduzenten und Tänzers Kevin Sauer vorbereitet.

Am vergangenen Wochenende reisten 113 Streetdance-Gruppen hoffnungsvoll zur Deutschen Streetdance- bzw. Hiphop-Meisterschaft nach Duisburg, eingeteilt in fünf Altersgruppen. Der Samstag war der Tag der Gruppenwettbewerbe. "Next Level" trat mit zehn Tänzerinnen und Tänzern bei Ü18 in der höchsten Leistungsstufe "advanced" an, "X-Ception" mit sechs Tänzerinnen bei U18, "advanced".

Mit größtem Interesse und in gewisser Anspannung schauten sich die Buchener das großartige Können ihrer Konkurrenten an. Oft sehr beeindruckt, aber stets im Bewusstsein, "es" – das Tanzen inklusive der Akrobatik – mindestens genauso gut zu können. Die fünfköpfige Jury bewertete schließlich mit dem Rankingsystem (Scoring) die Leistungen der Teams. Es gab wieder einmal tosenden Applaus für die Buchener Präsentationen. Ergebnis: "X-Ception" ertanzte sich Platz 3 und "Next Level" wurde mit Platz 2 Deutscher Vize-Meister 2024.

Der Meisterschaftssonntag gehörte den Solos und Duos. Bei den Solos hatte das Buchener "Projekt99" acht Tänzer ins Rennen geschickt. Der mit sechs Jahren jüngste Kandidat war Levin Wisner. Sein einfalls- und abwechslungsreiches Freestyle-Solo belohnten die Juroren mit dem hervorragenden 3. Platz. Maxim Leongard ist mit seinen 17 Jahren zwar nicht der jüngste, aber der neueste Zugang und Meisterschaftsteilnehmer beim "Projekt99". Er schaffte es auf Anhieb mit einer eleganten Freestyle-Performance, die Jury so zu überzeugen, dass seine Leistung – bei 13 Konkurrenten – mit Platz 3 honoriert wurde. Unter die Top 10 tanzten sich noch Daniel Urich bei 23 Konkurrenten mit Platz 5, Victoria Binfet bei 14 Konkurrenten mit Platz 6, Daniel Jakob bei 22 Konkurrenten mit Platz 6, Florian Czerwinski mit Platz 7 und Michael Schwarz mit Platz 8.

Damit haben sich alle Buchener Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften sowohl für die Europa-Meisterschaften in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) Ende Mai als auch für die Weltmeisterschaften Mitte August in Blackpool (England) qualifiziert.

Info: Den Gruppen kann man auch auf Instagram folgen, um aktuelle Ereignisse mitzubekommen: @nextlevel.dancecrew @x_ception.dancecrew.

Maxim Leongard (l.) und Levin Wisner holten sich Platz 3 in ihren Kategorien. Foto: zg