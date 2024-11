Buchen. (rüb) An den Physikunterricht haben viele beim Blick in den Rückspiegel keine guten Erinnerungen. Dabei kann Physik richtig Spaß machen. Wer das nicht glaubt, der kann sich am Mittwoch, 11. Dezember, ab 16 Uhr in der Buchener Stadthalle eines Besseren belehren lassen: Dann geben die aus diversen TV-Shows bekannten "Physikanten" ein Gastspiel im Odenwald.

Bereits am Vormittag gibt es eine Schülervorstellung für die Hauptschüler der Hettinger Baulandschule und für die Schüler der Buchener Abt-Bessel-Realschule. Bei der Nachmittagsvorstellung sind alle Besucher willkommen.

Veranstalter ist der Verein Spielplatzpiraten. Die Einnahmen werden für die gemeinnützigen Aktivitäten des Vereins verwendet. "Wir möchten den Kids einen spielerischen Zugang zum Thema Physik geben und sie motivieren, sich mit dem spannenden Thema zu befassen", erläutert Florian Pfannenschwarz von den Spielplatzpiraten.

"Mit dem Thema ,Energie‘ elektrisieren wir die Schüler im Odenwald – aber auch alle anderen interessierten Besucher sind eingeladen", schreiben "Die Physikanten" in der Ankündigung zu ihrem Gastspiel.

Was ist Energie und wie sehen neue Ideen für die Energie der Zukunft aus? "Wir beantworten die wichtigen Fragen – von der Entstehung bis hin zur Wende. Schnallt euch an für eine aufregende Reise durch die Welt der Energie und der Nachhaltigkeit!"

Seit 23 Jahren beweisen die "Physikanten", wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so witzig wie eine Comedy-Show, glamourös wie ein Abend im Varieté oder packend wie ein Fußballendspiel: Stabile 200-Liter-Fässer falten sich mit gewaltigem Knall zusammen, oder ein Laserstrahl macht plötzlich Musik und wird zur Bassgitarre.

"Bei uns lernen Interessierte bei einer Vorstellung mehr über Physik als sie je in ihrer Schulzeit vergessen konnten", sagt Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der "Physikanten", mit einem Augenzwinkern.

Das Konzept ist preisgekrönt: Die "Physikanten" wurden u. a. mit der Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) ausgezeichnet, die schon an den bekannten Moderator Ranga Yogeshwar ging.

Die "Physikanten" treten an Schulen und Hochschulen auf, im Varieté, bei Firmenveranstaltungen, auf Konferenzen, Messen und bei internationalen Wissenschaftsfestivals – zuletzt beim "All Russia Science Festival" vor 3000 Zuschauern in Moskau und beim "Abu Dhabi Science-Festival" mit 24 Shows am Strand.

Mit ihren Wissenschaftsshows haben sie schon rund eine Million Zuschauer begeistert. Fürs Fernsehen baut das Team eindrucksvolle Experimente, u. a. für "Galileo", "Frag doch mal die Maus" oder "Wer weiß denn sowas XXL".

Im 20-köpfigen Team bilden Physiker, Comedians, Musiker, Schauspieler und Veranstaltungstechniker eine explosive Mischung: aufsehenerregend und äußerst unterhaltsam – ganz anders als die Erinnerung an den Physikunterricht.

Info: Tickets für die Nachmittagsvorstellung von "Die Physikanten" gibt es für 3 Euro (Kinder) bzw. 5 Euro (Erwachsene) im Seitenbacher-Werksverkauf.