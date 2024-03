Buchen. (rüb) Gut zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung ist die griechische Snackbar "Pita-Bro" in den Räumen der früheren Metzgerei Hauk in der Buchener Amtsstraße Ende März schon wieder Geschichte: Wie Inhaber Alex Petrou der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte, wird er Buchen verlassen und anschließend in Tauberbischofsheim ein Restaurant eröffnen.

Im Herbst 2021 war Petrou angetreten, um authentisches griechisches Snack-Food anzubieten, so seine Intention. Der 25-Jährige stammt aus einer Gastronomen-Familie (seine Eltern und sein Bruder betreiben in Mudau das Restaurant "Goldene Olive"), er hat im "Brauhaus" in Distelhausen Koch gelernt und wagte mit der Snack-Bar den Sprung in die Selbstständigkeit.

"Es ist gut gelaufen, und wir hatten viele Stammgäste", berichtet Petrou. Nun steht für ihn aber der nächste Schritt an, mit dem ein Ortswechsel verbunden ist, denn eine Weiterentwicklung am bisherigen Domizil sei nicht möglich gewesen: "Das Manko waren die fehlenden Sitzplätze." Deshalb hat er sich dazu entschieden, in Tauberbischofsheim sein eigenes Restaurant zu eröffnen, und zwar im Sportpark das frühere "El Osta Gourmet".

Mit 70 Sitzplätzen kann Petrou dort seinen Traum vom ersten eigenen Restaurant verwirklichen. Und auch der Name steht bereits fest: "Goldene Olive", ganz in der Familientradition. Ende April, Anfang Mai möchte er dort eröffnen, so das Ziel.

"Für meine Stammgäste in Buche tut es mir zwar leid", sagt der Koch, "und ich bin dankbar dafür, dass ich wertvolle Erfahrungen sammeln durfte." Für ihn gehe es aber nun darum, sich weiterzuentwickeln.

Was mit den Räumen von "Pita-Bro" passiert, steht noch nicht fest. Es gibt zwar einen Interessenten, der dort einen Imbiss betreiben möchte. Aber noch ist diese Lösung nicht spruchreif, betonte dieser im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung..