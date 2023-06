Dafür sei das Areal in Buchens Mitte prädestiniert: "Mit seinen Freizeitmöglichkeiten richtet es sich an die ganze Familie", so Alexander Weinlein. Entsprechend plane man auch das ...

Der Skate-Contest findet am Samstag, 8. Juli, von 14 bis 20 Uhr statt. Bei Regen wird er auf den 15. Juli verschoben (sollte es auch hier regnen, ist die Wiederholung beim Bürgerfest 2024 angedacht). Das Programm beginnt mit der Begrüßung durch Bürgermeister Roland Burger; die Siegerehrung ist für 19.30 Uhr angedacht. Anmeldungen über Listeneintrag sind am selben Tag vor Ort ab 12 Uhr möglich. Parkplätze gibt es am Kleinen Roth nahe des Wanderheims.

Wie Alexander Weinlein informierte, habe man die grundsätzliche Idee eines Skate-Contests bereits für das "Grenzenlos"-Festival im vergangenen Juli verfolgt: "Leider war die Vorlaufzeit zu kurz – aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!", erklärte er. So habe man den Einfall für das Stadtjubiläum neu aufgegriffen: "Als eine Planungsgruppe gegründet wurde, fühlten wir von ,Herz statt Hetze‘ uns spontan angesprochen!", fügte Markus Dosch hinzu. Schnell stießen die beiden auf Lias Breunig und Danny Winterholler, die ein Konzept erarbeiteten – was ihnen als "Insider" leicht fiel: Der 25-jährige Lias ist seit elf Jahren mit dem Skateboard unterwegs, der 18 Jahre junge Danny seit vier Jahren.

Buchen. (adb) Eine weitere Attraktion im Jubiläumsjahr "1250 Jahre Buchen" wirft ihre Schatten voraus: Am Samstag, 8. Juli, wird ein Skate-Contest auf der Skate-Anlage stattfinden. Dahinter steht die Organisation "Herz statt Hetze", die am Mittwoch zur Pressekonferenz einlud. Mit dabei waren neben Alexander Weinlein und Markus Dosch sowie Karoline Bichler (Stadtmarketing Buchen) zwei junge Männer, die seit Jahren als Aktivposten der hiesigen Skater-Szene gelten: Lias Breunig aus Hettigenbeuern und Danny Winterholler aus Buchen sind federführend mit Planung und Durchführung des Tags betraut. Die Vorfreude ist groß: "Der Skate-Contest ist die Praline auf der Torte!", betonten die Verantwortlichen.

Hinter der Veranstaltung stecken die Paradigmen der Skater-Community: "Junge Menschen bilden eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich ohne Vereinsstruktur untereinander hilft und beisteht. Das fasziniert uns und harmoniert prima mit den Idealen von ,Herz statt Hetze‘!", führte Alexander Weinlein aus. "Hier treffen wie am ,Grenzenlos‘-Festival Menschen aufeinander, die sich sonst vielleicht niemals begegnen würden", stimmte Markus Dosch ein. Anders als beim hervorragend besuchten Festival im letzten Jahr werde man jedoch nicht die komplette "Alla hopp!"-Anlage" nutzen: "Der Skate-Contest konzentriert sich auf den Skatepark", erklärte er und sprach von "Familienfest-Charakter". Schließlich stehe nicht nur der Sport im Vordergrund – vielmehr gehe es darum, Menschen aller Altersklassen zusammenzubringen und eine fröhliche, ausgelassene "Sommerstimmung" zu zelebrieren.

Dafür sei das Areal in Buchens Mitte prädestiniert: "Mit seinen Freizeitmöglichkeiten richtet es sich an die ganze Familie", so Alexander Weinlein. Entsprechend plane man auch das Rahmenprogramm des als alkoholfreie Veranstaltung geplanten Contests: Für die Bewirtung ist der Förderverein des Burghardt-Gymnasiums mit Unterstützung der Eine-Welt-AG verantwortlich; zudem wird es Kinderschminken geben. Erfreulich ist auch die Schützenhilfe des DRK-Stadtverbands Buchen, dessen Aktive als Ersthelfer fungieren werden: "Wir hoffen aber auf Unfallfreiheit, zumal jeder für seine eigene Sicherheit verantwortlich ist. Die Zusage des DRK beruhigt jedoch ungemein!", hob Markus Dosch hervor. Auch die Stadt Buchen ist erfreut: Karoline Bichler vom Stadtmarketing bezeichnete das Event als "tollen Beitrag zum bunten und vielseitigen Jubeljahr".

Als Hauptbestandteil fungiert freilich der Skate-Contest als solcher: In drei Kategorien (Anfänger, Fortgeschrittene und Profis) werden die angemeldeten Teilnehmer antreten. "Jeder kann sich selbst nach eigener Einschätzung in einen Bereich eintragen", verriet Danny Winterholler. Nach jeweils drei Durchgängen, in denen jeder Teilnehmer einige Minuten Zeit zum Vorführen seines Könnens hat, wird eine dreiköpfige Jury eine Entscheidung fällen. "Jeder Skater wird nach Punkten bewertet. Anhand der Gesamtpunktzahl ergibt sich, ob er weiterkommt oder nicht. Maßgebend ist dabei, eine Minute lang nicht vom Board zu fallen. Pro Kategorie wird es drei Sieger geben, auf die ansprechende und natürlich auf Skater ausgerichtete Preise warten", so Lias Breunig.

Dazu kommen eine Wertungsklasse für Inline-Skater, die jedoch keine spezielle Staffelung enthält, und eine "Königsdisziplin" namens "Best Trick": Hier kann jeder nach Belieben seine besten Tricks auf dem Skateboard vorführen, die dann unabhängig von der Contest-Wertung bewertet werden. "Auch hier wartet auf den Sieger ein toller Preis!", ließ Danny Winterholler wissen.

Beide fiebern dem großen Tag wie Alexander Weinlein und Markus Dosch schon jetzt entgegen, zumal sich eine durchaus stattliche Teilnehmerzahl abzeichnet: "Wir erwarten Skater aus der Region, aber auch aus Mannheim, Stuttgart und dem bayrischen Umland. Sicher wird auch innerhalb der Szene noch Werbung betrieben – Skater kennen sich untereinander und sind gut vernetzt!", betonten die beiden. Mitmachen kann selbstredend jeder Interessierte: Auch das Alter spielt keine Rolle – was wiederum stellvertretend für die beeindruckende Vielfalt steht, die "Herz statt Hetze" auszeichnet.