Von Susa Schweizer

Buchen. Bis zu seinem Tod lebte und arbeitete der Bildhauer und Künstler Fernand Semma in Buchen. Dieses Jahr, am 16. Mai, würde er 100 Jahre alt werden. In der Sammlung "Fernand Semma – Die Stille ist der Unruhe Herr" befinden sich seit 2013 Werke aus seinem Nachlass, wie zum Beispiel Skulpturen, Reliefs, Zeichnungen, Lyrik und noch vieles mehr. Die