Von Rüdiger Busch

Hainstadt. Die Idee ist nicht neu, aber angesichts der Dynamik, mit der die Folgen des Klimawandels auch bei uns spürbar werden, angesichts steigender Temperaturen und immer weniger Niederschläge in den Sommermonaten, klingen die Überlegungen immer sinnvoller: Die Bürgerinitiative "Bisam" (Bürgerinitiative See am Mittelbuckel) möchte die ehemalige Tonabbaugrube in einen See verwandeln – nicht zum Baden, sondern als riesiger Wasserspeicher, um den Folgen der Trockenheit zu begegnen. Im Gespräch mit der RNZ haben die Initiatoren Arno und Gerit Scheuermann am Freitag ihre Vorstellungen verdeutlicht.

Vom bestehenden See (oben) ließe sich ein Graben zur südlich liegenden Tongrube legen, so dass das Oberflächenwasser einen großen See speisen könnte. Foto: BI

"Es geht uns nicht um Konfrontation", betont Arno Scheuermann eingangs, "sondern dass wir gemeinsam erreichen, dem Klimawandel vor Ort mit kleinen Schritten entgegenzuwirken." Dafür hat die Bürgerinitiative (BI) in Hainstadt Unterschriftenlisten ausgelegt – mit positiver Resonanz. Auch bei der Politik möchte die BI für ihre Ideen werben und Mitstreiter gewinnen.

Aktueller Sachstand ist der, dass damit begonnen wurde, die riesige Grube mit Erdaushub aufzufüllen. Betreiber BMI hat dafür eine Vereinbarung mit der Hardheimer Firma Hollerbach-Bau abgeschlossen. Sobald das Auffüllen beendet ist, soll das Gelände renaturiert werden. In den entsprechenden Plänen des Landschaftserhaltungsverbands ist hierbei unter anderem ein Biotop für Amphibien vorgesehen.

Die BI schlägt vor, den bestehenden See aufzugeben und stattdessen die Grube mit Wasser zu befüllen. Foto: rüb

Nördlich der Tongrube, angrenzend an die ehemalige Mülldeponie, gibt es bereits einen kleinen See, dessen Zukunft aber unklar ist. Der Grund: Vom See drückt Wasser in die Deponie. Aktuell wird gerade ein entsprechendes Gutachten ausgewertet, das die AWN in Auftrag gegeben hat. "Ich gehe aber davon aus, dass der See weg muss", meint Gerit Scheuermann.

Mit der Idee der BI ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das Oberflächenwasser aus dem Neuenäcker Tal, das derzeit den kleinen See speist, soll durch einen Muldengraben in Richtung Tongrube umgeleitet werden: Dann würde die Tongrube über einen natürlichen Wasserzufluss verfügen, und die Mülldeponie wäre vor dem Wasser geschützt.

Dass im Winter und Frühjahr ausreichend Wasser zusammenkommt, um die etwa fünf Hektar große und bis zu zehn Meter tiefe Tongrube zu füllen, davon sind die Ideengeber überzeugt. Der See könnte ungefähr 350.000 Kubikmeter Wasser fassen. Bereits in der Vergangenheit geäußerte Argumente gegen die Überlegungen entkräftet Gerit Scheuermann: Anders als behauptet, würde der neue See sechs Meter tiefer als der alte liegen, so dass der Wasserzulauf ohne technische Unterstützung funktionieren würde. Zudem sei das betreffende Oberflächenwasser nicht so phosphatbelastet, dass das Gewässer kippen würde. Sein Argument: "Im kleinen See leben auch Fische."

Ein solcher See, der neben der Reaktion auf den Klimawandel auch noch einen großen Naherholungswert hätte, brächte nur Vorteile mit sich, ist sich die BI sicher. Ein solch großer Wasserspeicher – der See wäre knapp fünfmal so groß wie der Hollersee – wäre auch eine wichtige Wasserreserve beispielsweise bei Waldbränden. Da das Wiederauffüllen des Geländes bereits begonnen hat, drängt aber die Zeit. Die Scheuermanns möchten deshalb das Gespräch mit den Firmen BMI und Hollerbach suchen. "Vielleicht lässt sich für Hollerbach eine andere Grube für den Erdaushub finden", sagt Gerit Scheuermann. Und BMI, das über Jahrzehnte von Hainstadt profitiert habe, könne der Region und der Umwelt mit dem See etwas zurückgeben.

Angesicht der zunehmenden Trockenheit ist für Arno Scheuermann eines klar: "Wir brauchen Wasser in der Fläche." Statt anderswo für viel Geld Wasserspeicher zu bauen, könnte man die Tongrube ohne viel Aufwand entsprechend nutzen. Der Handlungsbedarf sei groß: "Wasser wird zur Mangelware", betont Gerit Scheuermann und verweist auf den sinkenden Grundwasserspiegel und den aktuellen Dürremonitor. Demzufolge ist Buchen ein besonderer Hotspot der Trockenheit.

"Deshalb wäre dieser See eine einmalige Chance für die Region", meint Arno Scheuermann und hofft auf Unterstützung. "Wir wollen es zumindest versuchen, denn ich will mir von den Kindern und Enkelkindern nicht vorwerfen lassen, dass wir nichts getan haben!"

Info: Arno Scheuermann, Telefon 0170/3429374, E-Mail: info@farmperfekt.de