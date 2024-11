Rinschheim. (pol) Bei einem Unfall am Freitag wurde eine 41 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau war kurz nach 6 Uhr auf der L522 von Altheim in Richtung Rinschheim unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Seat verlor.

Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich, bevor er auf dem Dach im Straßengraben zum Stillstand kam. Die Schäden belaufen sich auf rund 12.000 Euro.