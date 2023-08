Buchen. (tra) In wenigen Tagen startet der 194. Buchener Schützenmarkt. Nachdem das Zelt letztes Jahr etwas kleiner ausgefallen war, wird es dieses Jahr wieder ein großes Festzelt geben, das von den Festwirten Alfred Groll und Christian Groll betrieben wird. "Vor dem Zelt wird auch ein gemütlicher Biergarten aufgebaut", freut sich Oberschützenmeister Achim Schubert.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Das beliebte Weinzelt wird dieses Jahr nicht öffnen. "Vielleicht wieder im nächsten Jahr", hofft Schubert. Der Oberschützenmeister wünscht der gesamten Bevölkerung und allen Besuchern bereits jetzt ein "geselliges Fest" und eine "tolle Zeit auf dem Buchener Schützenmarkt".

Musikprogramm im Festzelt

> am Freitag, 1. September, ab 19 Uhr: Malleparty mit DJ Bundy, Almklausi, Sabbotage, Marry und Partymann Atze (Eintritt 8 Euro).

> am Samstag, 2. September, ab 19 Uhr: Die Waldmühlbacher.

> am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr: BCH-Bloos-Band; ab 17 Uhr Rhythmandheart.

> am Montag, 4. September, ab 18 Uhr: Schlagerabend mit Andi und Michi.

> am Dienstag, 5. September, ab 19 Uhr: die Steinsberger.

> am Mittwoch, 6. September, ab 19 Uhr: die Rodensteiner.

> am Donnerstag, 7. September, ab 19 Uhr: die Stadtkapelle Buchen.

> am Freitag, 8. September, ab 19 Uhr: die Himmeltaler.

> am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr: die Mückenlocher Partyband.

> am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr: BCH-Bloos-Band; ab 17 Uhr "Mo-GigS".

Die Speisekarte

Alfred und Christian Groll bieten ihren Gästen insbesondere die "klassischen Festzeltgerichte" wie Grillwurst, Hähnchen und Pommes an. Zudem gibt es auch Burger, Schnitzelvarianten und Gerichte mit Kochkäse. Der Preis für eine Maß Bier wird bei 10 Euro liegen.

Der Rummelplatz

Das Herz des Schützenmarkts wird wieder auf dem Musterplatz schlagen. Das Festareal umfasst zudem den Busbahnhof, den Rathausplatz, die Wilhelmstraße und die Haagstraße. Der Museumshof wird nicht genutzt.

Die Fahrgeschäfte

Neben den Klassikern wie zum Beispiel dem Autoscooter und Karussellen für die jüngsten Besucher gibt es auf dem Schützenmarkt auch den "Night Style" mit horizontalen, vertikalen und diagonalen Überschlägen sowie für ganz Mutige einen Freefalltower.

Eröffnung und Umzüge

Der Schützenmarkt startet am Samstag, 2. September, um 16 Uhr mit dem großen Eröffnungsumzug mit zahlreichen Vereinen. Der Zug schlängelt sich vom Feuerwehrgerätehaus durch die Altstadt zum Festplatz (Musterplatz), wo der 194. Schützenmarkt dann im Festzelt offiziell von Bürgermeister Roland Burger eröffnet wird.

Das Ausrücken der Schützen ist am Sonntag, 3. September, um 13.30 Uhr. Der Fackelzug der Reservisten findet am Samstag, 9. September, statt. Um 20.15 Uhr werden die Reservisten im Alten Rathaus begrüßt, der Fackelzug schließt sich an. Am Sonntag, 10. September, ist um 13.30 Uhr der Umzug der Kreisschützen.

Familientag

Am Donnerstag, 7. September, können sich Familien beim Bummel über den Buchener Schützenmarkt über ermäßigte Preise freuen.