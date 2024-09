Buchen. (rüb) Geduld ist bei den Autofahrern rund um Buchen in den nächsten Wochen gefragt: Voraussichtlich bis Anfang November wird die schadhafte Fahrbahndecke der B 27 zwischen dem Parkplatz "Runder Tisch" und der Abzweigung Buchen-Mitte saniert, und zwar in drei Bauabschnitten (wir berichteten). Los geht es am heutigen Montag im Bereich der Anschlussstelle Buchen-Süd (Abzweigung Richtung IGO bzw. nach Bödigheim).

Zunächst wird von Montag bis Freitag die Auffahrt auf die B 27 an der Anschlussstelle Buchen-Süd verbreitert, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Währenddessen ist die Auffahrt auf die B 27 gesperrt; Verkehrsteilnehmer gelangen über die Auffahrt Buchen-Ost (Eberstadter Straße) auf die Bundesstraße. Die Abfahrt von der B 27 bleibt am Anschluss Buchen-Süd weiterhin möglich.

Im Laufe des Freitags, 27. September, wird die B 27 dann für die anschließenden Sanierungsarbeiten in dem Abschnitt zwischen der Abfahrt Mudau/ Langenelz und der Anschlussstelle Buchen-Süd voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert und führt über Oberneudorf und Hollerbach sowie über die L519 in Richtung Bödigheim und Seckach.

Ab 30. September folgen die beiden weiteren Bauabschnitte zwischen Buchen-Süd und Buchen-Ost sowie zwischen Buchen-Ost und Buchen-Mitte.