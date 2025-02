Hettingen. (adb) Rege Aktivität erhält jung und gesund! Der beste Beweis dafür ist Rudi Knühl, der am heutigen Dienstag seinen 90. Geburtstag feiern kann. Der geschätzte Hettinger Mitbürger trug viele Jahre in mehreren Vereinen Verantwortung, brachte und bringt sich prägend in die Dorfgemeinschaft ein und kann voller Stolz auf ein erfülltes Leben zurückblicken.

Rudi Knühl ist ein echter