Buchen. (pm) Hans-Georg und Renate Eistert feiern am Donnerstag in Buchen ihre eiserne Hochzeit – 65 Jahre Seite an Seite. Beide wurden in Breslau in Schlesien geboren. Die frühen Jahre waren geprägt von den Wirren des Krieges und der Flucht nach Westen.

Renate fand zuerst ein neues Zuhause in Bayern, Hans-Georg im Fichtelgebirge. In Frankfurt begegneten sie sich später als