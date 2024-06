Götzingen. (jm) Das rege Interesse der Einwohnerschaft bei der Infoversammlung zum Thema "Dorfladen Rinschbachtal" im TSV-Sportheim zeigte, dass das Projekt nach dem schleppenden Start auf die Zielgerade eingebogen ist.

Namens des Leitungs-Trios der Genossenschaft hieß Reinhold Goisser die Mitglieder sowie Interessenten willkommen. Er wies darauf hin, dass die Genossenschaft inzwischen bereits über 200 Mitglieder zähle, und informierte über den aktuellen Stand der Planungen sowie bereits eingeleitete Maßnahmen zur zeitnahen Realisierung des Vorhabens.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Dorfladen im September eröffnet werden kann. Der "Walk-In-Store" soll als "Tante M"-Laden im Franchise-System betrieben werden und mit einem Angebot von ca. 1100 Artikeln beim Preisniveau eines Supermarktes für die ortsnahe Alltagsversorgung der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen – und das an 365 Tagen, also auch an Sonn- und Feiertagen, von 5 bis 23 Uhr.

Die Versorgung mit Backwaren sowie Fleisch und Wurst werden lokale Betriebe übernehmen. Für einen späteren Zeitpunkt wird auch die Eröffnung eines Cafés in Erwägung gezogen.

Kai Rösch erläuterte das Gesamtkonzept des Vorhabens, dessen genossenschaftlich geprüfte Wirtschaftlichkeitsberechnung ein tragfähiges Betreiben des Dorfladens erwarten lässt. Das Standortgutachten wurde auf der Erfahrungsbasis von über 50 bereits erfolgreich betriebenen "Tante M"-Läden erarbeitet. Die Bezahlung wird per Karte erfolgen, Barzahlungen sind nicht möglich.

Jürgen Türschel erläuterte die finanzielle Situation des Genossenschafts-Projekts. Er betonte, dass man sich um die Gewinnung weiterer Mitglieder bemühen werde. Anteile können für 200 Euro gezeichnet werden, und eine Nachschusspflicht bestehe nicht, sodass das finanzielle Risiko auf die gezeichneten Anteile beschränkt bleibe.

In der Diskussionsrunde wurden alle Fragen der Anteilseigner sowie der künftigen Kunden beantwortet. Es ging dabei um Themen zum gesamten Spektrum eines solchen Versorgungsbetriebs wie Wareneinkauf, Lagerkontrolle, Bezahlvorgang, Diebstahlsicherheit, Überwachung, Personal und besonders um den problemlosen und sicheren Ablauf beim Einkauf.