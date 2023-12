Bödigheim. (ahn) "Es soll für jeden zum zweiten Wohnzimmer werden", meinen Tunea Hermina-Claudia und ihr Lebensgefährte Sipan Amin. Die Rede ist vom ehemaligen Gasthaus "Ross" in Bödigheim, in dem die beiden an Weihnachten die Pizzeria "Ross" eröffnet haben. Je nachdem, wie sie angenommen wird, soll dies aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wie sie im Gespräch mit der RNZ verraten.

"Die Lage ist schon einmal sehr gut", freut sich der 52-jährige Sipan Amin, der auf 29 Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken kann. Das Gebäude liegt direkt an der Hauptstraße gegenüber der Kirche. Allerdings mussten die beiden erst einmal einiges investieren. So haben sie in den letzten zweieinhalb Monaten etwa in der Küche alles erneuert und eine neue Theke angeschafft, berichten sie.

Sie selbst haben die Wohnung über der Gaststätte bezogen. "Es gefällt mir hier sehr", sagt die 43-jährige Inhaberin Tunea Hermina-Claudia. "Ich fühle mich wie zu Hause." Im Neckar-Odenwald-Kreis sind sie bereits heimisch, denn zuvor waren sie in Altheim, wo sie die Gaststätte im Sportheim betrieben. Nachdem sie dort allerdings gekündigt hatten, haben sie sich nach etwas Neuem umgesehen. Und sind über Ebay-Kleinanzeigen auf das "Ross" in Bödigheim gekommen.

Dort bieten sie nun zunächst einmal vor allem Pizza an: von Margherita und Salami über Hawaii und Venezia mit Thunfisch bis zu Mexikana mit Bohnen und Mais. Daneben gibt es für den kleinen Hunger zum Beispiel noch Toast Hawaii, Chicken Nuggets oder Salate sowie Nudelgerichte.

Dies soll aber erst der Anfang sein. Wenn das Ganze gut angenommen wird, planen sie, einen Mittagstisch einzurichten. Hier soll dann vor allem auch deutsche Küche serviert werden. Und im Sommer soll im Innenhof ein Biergarten eingerichtet werden, mit Grill, Smoker und Bier vom Fass.

"Da werden wir dann natürlich auch andere Öffnungszeiten haben", verrät Sipan Amin. Aktuell hat die Pizzeria täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Und wer will, kann in der Gaststätte, die rund 50 Plätze bietet, auch Feste feiern. Wie zum Beispiel an Silvester. Da gibt es ein kaltes Buffet, Snacks und Kuchen. Wer Interesse hat, sollte sich allerdings vorher anmelden.

Um die Gäste kümmern sich dann die beiden gleichermaßen, wobei Sipan Amin vor allem in der Küche tätig ist. Nach seiner Ausbildung in England war er in Spanien, Italien und in der Schweiz tätig. Für ihn hat das Handwerk oberste Priorität. "Ich mache alles, wie zum Beispiel auch den Pizzateig, in Handarbeit. Bei uns gibt es so gut wie keine Tiefkühlware. Es ist fast alles frisch", betont er.

Und natürlich liegen beiden vor allem ihre Gäste am Herzen. So kann man Wünsche auf einen Zettel schreiben und in den Briefkasten werfen. "Die werden wir auf jeden Fall beachten", verspricht Tunea Hermina-Claudia, während Sipan Amin ergänzt: "Die Zufriedenheit der Gäste ist für uns das Wichtigste."