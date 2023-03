Buchen. (adb) Exzellente, international renommierte Darsteller, ein opulentes Bühnenbild inklusive schillernder Kostüme, atemberaubende Tänze und eine fürwahr dramatische Handlung: Das alles beeindruckte am Donnerstag das Publikum in der nahezu voll besetzten Buchener Stadthalle. Wer das "Phantom der Oper" in der Originalproduktion von Deborah Sasson und Jochen Sautter erlebte, dürfte sein Kommen nicht bereut haben – er verließ die Halle nach einer erstklassigen Show voller Gänsehaut-Momente und großen Gefühlen.

Die Geschichte ging längst schon um die Welt: Als Operndirektor Poligny verabschiedet wird, übernimmt die junge Chorsängerin Christine den Soprangesang für die verhinderte Diva La Carlotta. Das Publikum liegt ihr und ihrer betörend schönen Stimme zu Füßen – ganz besonders entzückt ist der aparte Raoul Graf de Chagny. Als Mäzen der Pariser Oper im Publikum sitzend, erkennt er in Christine Daaé seine alte Freundin wieder.

Während das Auditorium jubelt, scheidet Bühnenmeister Buquet auf rätselhafte Weise aus dem Leben: Man findet ihn erhängt vor. Keine Frage: Das Phantom der Oper hat wieder zugeschlagen. Zwar dementieren die Oberen dessen Existenz und sprechen gar von einem "Hirngespinst" – aber stellt ein "Hirngespinst" Forderungen über 20.000 Francs als Jahressalär und möchte dauerhaft in der Loge 5 Platz nehmen?

Unterdessen nimmt Christine Gesangsstunden. Gerührt und in Trauer um den verstorbenen Vater zugleich rechnet sie mit der Rückkehr des "Engels der Musik", den Papa ihr dereinst angekündigt hatte – aber es ist das Phantom der Oper, das sie unterrichtet.

Das tut es alles aus unermesslicher Liebe – ohne zu wissen, dass Christine sich längst in Raoul verliebt hat. Die Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit: Raoul verehrt Christine – und je vehementer ihn die aufgebrachte Madame Sorelli von der Oper und Christines Garderobe abweist, umso intensiver wird seine Liebe. Das Phantom bekommt alles mit. Talentiert und begabt einerseits, andererseits aber verhärmt mit grauem, hasserfülltem Herzen und von Geburt an entstellt, plant es ein von Eifersucht und Angst geprägtes Duell mit Raoul.

Als beim Opernball der Kronleuchter abstürzt, nutzt das Phantom die Gunst der Stunde und entführt Christine in seine schaurigen Katakomben unter dem Opernhaus. Den Stimmungswandel vom rauschenden ...