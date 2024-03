Buchen. (rüb) Ein dreiviertel Jahr nach dem Abriss der alten Filiale öffnet am heutigen Donnerstag der Lidl-Neubau in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen seine Pforten – dafür wurde am Mittwoch innen und außen noch mit Hochdruck gearbeitet. "Neueste Technik und ökologische Bauweise sparen Energie und setzen Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau", teilte das Unternehmen mit.

Mit einer großen Verkaufsfläche von über 1200 Quadratmetern wurde Platz für breitere Gänge und eine großzügige Warenpräsentation geschaffen. Die neue Filiale bietet 101 Stellplätze. Auf dem Parkplatz wird zudem eine Elektroladesäule installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge laden können.

Anlässlich der Neueröffnung nimmt Bürgermeister Roland Burger am morgigen Freitag um 9 Uhr für den guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an den DRK-Kreisverband Buchen zugunsten der Tafel.

Auch für die Kunden gibt es Neueröffnungsaktionen: Wer am Eröffnungstag am Lidl-Glücksrad dreht, hat die Chance auf einen kleinen Gewinn. Für die Jüngsten wird die Feier beim Kinderschminken am Samstag, 23. März, von 9 bis 14 Uhr ebenfalls zum besonderen Erlebnis.

Mit der Neueröffnung entstehen zehn neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit. Ebenfalls möchte Lidl stark mit den umliegenden Schulen kooperieren und Schüler- und Studentenjobs anbieten.