Buchen. (rüb) Nicht einmal zehn Monate, nachdem mit dem Abriss des alten Marktes begonnen wurde, öffnet die neue Lidl-Filiale in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen am Donnerstag, 21. März, ihre Pforten. Dies teilte die Lidl-Pressestelle in Bad Wimpfen auf RNZ-Nachfrage mit.

Auf der Baustelle herrscht derweil noch Hochbetrieb: Der von der Firma Heizmann (Osterburken)