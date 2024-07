Von Rüdiger Busch

Buchen. Neue Gesichter, wohin man schaute: Der Gemeinderat präsentierte sich in seiner konstituierenden Sitzung am Montagabend im Alten Rathaus runderneuert. Neben 17 bewährten Kräften saßen 16 Neulinge, wobei die Arbeit des Gremiums zumindest zwei von ihnen bereits wohlvertraut ist, da sie als Ortsvorsteher bereits in der letzten Legislaturperiode mit