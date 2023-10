Buchen. (rüb) "Die Schüler arbeiten das ganze Jahr über für den guten Zweck und betreiben den Laden im Schweiße ihres Angesichts – und dann so etwas!" Als Lehrer Daniel Schäfer der RNZ am Freitagmittag auf Nachfrage den Einbruch in den Nepal-Laden in der Aula der Abt-Bessel-Realschule bestätigte, war er noch immer in heller Aufregung.

Kein Wunder, denn schließlich hatten sich die Täter für ihren Beutezug ein ganz besonderes Ziel ausgesucht: den Laden der Schülerfirma Namaste Nepal sAG, der von den Realschülern betrieben wird, um Schulen in Nepal zu unterstützen. Der oder die unbekannten Täter haben die Tür zum Nepalladen offensichtlich gewaltsam mit einem Schraubenzieher oder einem ähnlichen Werkzeug geöffnet (Foto links), was am Freitagfrüh entdeckt wurde.

"Am Donnerstag um 13.30 Uhr war die Tür noch unbeschädigt und die Kasse noch unberührt", sagte Schäfer, denn da hatten die Verantwortlichen die Kasse für den Kaffeenachmittag am Freitag in der Stadthalle vorbereitet. Irgendwann zwischen Donnerstagmittag und Freitagfrüh erfolgte der Einbruch, bei dem den Tätern 150 Euro Wechselgeld in die Hände fiel – eigentlich keine riesige Summe, aber für die Schülerfirma viel Geld, denn schließlich muss jeder Euro hart erarbeitet werden.

Gewisse Insiderkenntnisse müssen die Täter auf jeden Fall gehabt haben: Wer überhaupt keinen Bezug zur Schule hat, weiß eher nicht, dass es einen Nepal-Laden gibt, in dem Bargeld zu finden ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, zu melden.