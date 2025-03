Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Narren strahlten am Sonntag in Buchen um die Wette: Bei idealen äußeren Bedingungen konnten die Besucher, die zu tausenden am Wegesrand standen, den von der FG "Narrhalla" versprochenen Augenschmaus bewundern: tanzende Huddelbätze, gruselige Hexen, unermüdlich aufspielende Musikkapellen und mittendrin als besondere Attraktion ein riesiges Mammut, begleitet von 112 Feuerjägern und Sammlern der Freiwilligen Feuerwehr Buchen. Der Buchemer Rosenmontagsumzug bot faschenachtliches Brauchtum von seiner schönsten Seite.

Die 41 Zugnummern versprühten Frohsinn und Originalität und übertrugen ihre ausgelassene Stimmung auf das Publikum, das sich gerne mitreißen ließ. Angeführt wurde der Zug von einer fröhlich hüpfenden Schar an bunten Huddelbätzen, deren Begeisterung ansteckend wirkte – was natürlich auch an der Stadtkapelle lag, die nicht nur den "Kerl wach uff" im Repertoire hat, sondern auch mit weiteren Faschenachtshits zum Schunkeln, Wippen und Singen animierte. Aber auch die anderen Kapellen verbreiteten beste Stimmung.

Aus den Stadtteilen und aus närrischen Hochburgen der Region und darüber hinaus waren Gruppen in starker Besetzung gekommen und überzeugten mit Einfallsreichtum und schönen Kostümen. Einfallsreich waren auch die Mottobeiträge: Neben der Feuerwehr, die in die Steinzeit entführte, glänzten beispielsweise die Handballer mit den "TSV-Airlines", das Männerballett ging als "Neptun und seine Nixen" baden. Zusammen ergab sich ein buntes Bild – oder ein Augenschmaus bei strahlendem Sonnenschein.