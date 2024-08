Buchen. (rüb) Die Spuren des nächtlichen Gelages waren am Dienstagfrüh nicht zu übersehen: Flaschen, Scherben und sogar ein Einkaufswagen waren rund um die Bank im Mühltal zu finden. "Es ist eine Frechheit, dass die Leute hier so wüten", sagte RNZ-Leser Meinrad Breunig aus Oberneudorf, als er die Redaktion über die Geschehnisse informierte.

Auch die Stadtverwaltung hatte er informiert, die den Müll sodann wegräumen ließ – auf Kosten der Allgemeinheit wohlgemerkt. Dies sei kein Einzelfall, so Breunig: Mindestens alle 14 Tage sehe es an diesem Platz im Mühltal so aus.