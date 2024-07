Von Rüdiger Busch

Buchen. Was fehlt in Buchen? Das Café Riesen! Die Standardantwort in unserer Jubiläumsrubrik "Wir sind Buchen" zeigt, wo der Schuh drückt. Die Initiative "Ape für alle" könnte hier zumindest temporär Abhilfe schaffen. Dabei handelt es sich zwar nicht um das vielfach gewünschte Café am Marktplatz, sondern um ein mobiles Bistro, das bereits