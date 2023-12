Von Rüdiger Busch

Buchen. "Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen." Mit diesem Zitat von Max Frisch rief Bürgermeister Roland Burger in seiner Jahresabschlussrede am Freitag dazu auf, trotz schwieriger Rahmenbedingungen nicht den Mut zu verlieren, sondern die Herausforderungen weiterhin mit Zuversicht anzugehen – so wie