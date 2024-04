Hettigenbeuern. (rüb) Egal ob für Touristen oder für Einheimische: Minigolfanlagen sind ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Mit ihrer idyllischen Lage im Kurpark punktet die Anlage in Hettigenbeuern seit Jahrzehnten. Aber der Zahn der Zeit hat kräftig an den zwölf Bahnen genagt, so dass dringender Handlungsbedarf bestand. Beigeordneter Benjamin Laber hatte der RNZ bereits zwischen den Jahren bestätigt, dass der Minigolfplatz – der einzige auf Buchener Gemarkung – saniert werden soll. Nun folgen der Ankündigung Taten: Seit Montag sind Mitarbeiter des städtischen Bauhofs dabei, die alten Bahnen abzubauen.

Parallel dazu ist die Stadtverwaltung gerade dabei, die neuen Bahnen zu bestellen, erklärte Sarah Wörz, Fachbereichsleiterin Kultur und Digitalisierung sowie Fachdienstleiterin Touristik bei der Stadt Buchen. Die Bahnen sollen durch ähnliche Modelle ersetzt werden.

Neben den eigentlichen Spielbahnen werden auch die umgebenden Pflastersteine ersetzt. Die Fundamentierung sei dagegen weiterhin verwendbar, so dass keine größeren Erdarbeiten nötig werden. Auch deshalb zeigt sich Sarah Wörz optimistisch, dass die neue Minigolfanlage bis zur Stadtteilwoche in Hettigenbeuern, die im Juli gefeiert wird, fertiggestellt sein wird. "Wir geben unser Bestes", verspricht Sarah Wörz.

Die Sanierung der Anlage ist kein Luxus, sondern dringend notwendig. Foto: Rüdiger Busch

Dies gilt aber nicht nur für den zeitlichen Ablauf des Projekts, sondern auch inhaltlich. Denn neben der Minigolfanlage sind weitere Aufwertungen des Kurparks vorgesehen: So soll die Tischtennisplatte erneuert werden, und eine neue Relaxliege soll die Aufenthaltsqualität auf dem idyllischen Gelände rund um den Götzenturm weiter erhöhen – zur Freude von Einheimischen und Besuchern.