Von Rüdiger Busch

Buchen. "Ich bin in Buche verliebt, genau wie Du": Dass Landrat Dr. Achim Brötel diesen Liedtitel als Überschrift für seine Festrede ausgewählt hatte, war kein Zufall, sondern stand sinnbildlich für die höchst unterhaltsame Matinee zu "50 Jahre Neue Stadt Buchen" am Sonntag in der fast voll besetzten Stadthalle, die zu einer bewegenden Liebeserklärung an