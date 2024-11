Buchen. (adb) Maria und Waldemar Bär feiern am heutigen Samstag das Fest der diamantenen Hochzeit. Am 30. November 1964 hatte das Jubelpaar in Russland geheiratet.

Waldemar Bär wurde 1940 geboren und arbeitete als Maschinenbau-Ingenieur, seine Frau ist Jahrgang 1946. Sie zogen zwei Töchter groß und kamen 1994 als Spätaussiedler nach Deutschland. Nach einem Jahr in Thüringen kamen die