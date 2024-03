Bödigheim. (ahn) Ihre neun Enkel und fünf Urenkel sind ihre große Freude: Lore Funk aus Bödigheim feiert am heutigen Montag runden Geburtstag, sie wird stolze 90 Jahre alt.

Das Licht der Welt erblickte sie am 11. März 1934, und zwar in Lichtel auf einem Bauernhof im Hohenlohischen. Dort auf dem elterlichen Hof wuchs sie zusammen mit ihren vier Geschwistern auf. Nach ihrer Zeit auf der Volksschule besuchte sie die Haus- und Landwirtschaftsschule in Creglingen.

Während dieser Zeit lernte sie ihren späteren Mann, Albert Funk, kennen, der eine Ausbildung zum Landwirt machte. Er musste während des Zweiten Weltkriegs in jungen Jahren aus der damaligen Region Besserabien, das im heutigen Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Moldawien lag, fliehen. Am 11. Mai 1956 heiratete das Paar in Lichtel.

Danach zogen sie ins Nachbardorf Wolfsbuch, wo sie einen Hof pachteten, den sie bewirtschafteten. Hier wurden ihnen fünf Kinder geschenkt.

Am 1. März 1966 zog die Familie nach Bödigheim. Durch ein Angebot der Badischen Landsiedlung kam sie an den Aussiedlerhof Hohlenstein. Die Fläche gehörte einst der Adelsfamilie Rüdt von Collenberg und war wenig bewirtschaftet. Dort baute sich die junge Familie einen Bauernhof auf, auf dem sie Tiere hielt – von Kühen über Schweine bis hin zu Hühnern. Außerdem komplettierten in dieser Zeit zwei weitere Kinder das Familienglück. Lore und Albert Funk freuten sich über vier Mädchen und drei Jungen.

Auch interessant Buchen: Ida Hemberger wird heute 100 Jahre alt

Doch natürlich stellte dies bei aller Freude auch eine Herausforderung dar – besonders für die Jubilarin, die sich um die Kinder kümmerte und nebenher den Hof mitbewirtschaftete.

Nachdem Lore und Albert Funk 1989 ihre Landwirtschaft aufgegeben hatten, wohnten eine Tochter und ein Sohn weiterhin mit ihnen auf dem Hof. Die Jubilarin hatte nun endlich Zeit, sich um ihren geliebten Garten zu kümmern, den sie mit viel Herzblut hegte und pflegte. Außerdem sang sie viele Jahre lang im Bödigheimer Kirchenchor mit. Bis heute ist es ihr wichtig, in die Kirche zu gehen. Darüber hinaus informiert sie sich jeden Tag in der Zeitung über das Welt- und Lokalgeschehen – seitdem sie nach Bödigheim gezogen ist, liest sie die Rhein-Neckar-Zeitung, berichtet sie.

2016 feierten die Jubilarin und ihr Mann diamantene Hochzeit mit einem großem Fest auf ihrem Hof – ein Ereignis, an das sie sich heute noch gerne erinnert. Lore Funk musste allerdings auch einige Schicksalsschläge hinnehmen. So starb im Sommer 2000 ihr ältester Sohn im jungen Alter von nur 43 Jahren. 2021 starb dann ihr Mann. Seitdem wird sie von ihren Kindern umsorgt.

Heute, an ihrem 90. Geburtstag, wird es eher ruhig zugehen. Eine große Feier mit der Familie ist dann für den Samstag geplant. Die RNZ schließt sich den zahlreichen Glückwünschen gerne an.