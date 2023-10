Lob und Dank beim Grillfest für zuverlässige Zustellung

Buchen. (ahn) "Meine Leser wissen, dass die Zeitung morgens um 5 Uhr im Briefkasten ist. Da müsste schon viel passieren, dass das nicht so ist", erklärt Petra Vasko. Sie und ihr Einsatz stehen exemplarisch für die rund 100 Zusteller, die sechsmal in der Woche – egal ob Sonnenschein, Schnee oder Sturm – morgens die Rhein-Neckar-Zeitung in die Briefkästen der Leser bringen. Als Dank und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote