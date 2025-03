Buchen. (rjs) Ein Brand in der Küche eines Asia-Restaurants im Einkaufszentrum in der Daimlerstraße hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16.40 Uhr Fett in einem Wok in Brand. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über und lösten die Brandmeldeanlage aus.

Wenig später gingen nach Angaben von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr bei der Leitstelle mehrere Notrufe von Gästen und Passanten ein. Weil das Ausmaß des Feuers zunächst unklar war, und angesichts der Größe des Gebäudekomplexes möglicherweise mehrere Löschzüge benötigt würden, stufte die Leitstelle den Einsatz zwischenzeitlich auf Alarmstufe drei hoch. Zusätzlich zur Feuerwehr Buchen wurde die Walldürner Drehleiter zur Unterstützung angefordert.

Zwei Notärzte, ein Rettungswagen und die Helfer vor Ort des DRK-Ortsvereins Buchen hielten sich auf dem Parkplatz bereit, um Verletzte versorgen zu können. Angestellte oder Gäste des Asia-Restaurants kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten zügig die Flammen und brachten die vom Brand betroffenen Geräte ins Freie.

Von Entspannung konnte trotzdem noch keine Rede sein: Kaum war die Situation am Einkaufszentrum unter Kontrolle, meldete die Leitstelle einen qualmenden Verteilerkasten in der Walldürner Straße. Ein Teil der Feuerwehrleute stieg daraufhin in die Fahrzeuge und suchte zunächst erfolglos den Bereich um die Tankstelle ab.

Nebenan machte schließlich ein Bewohner des Hauses auf dem Gelände des städtischen Bauhofs auf sich aufmerksam. In dem Gebäude war nach Angaben der Polizei in einem Sicherungskasten ein Schwelbrand ausgebrochen. Verletzt wurde auch hier niemand.