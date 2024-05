Buchen. (rüb/pm) Nachdem der Versuch, die musikalische Palette der "Jazz-Night" zu erweitern ("Jazz ’n’ More"), nicht die erhoffte Wirkung zeigte, geht die Stadt nun komplett neue Wege: "BCHQuerbeat", so lautet der Titel des neuen Konzepts. Am Samstagabend, 4. Mai, lädt die Buchener Gastronomie mit sieben Bands zur musikalischen Weltreise ein. "In jeder Location wartet eine andere musikalische Richtung auf die Zuhörer", verspricht Teresa Rösch vom Buchener Stadtmarketing.

Globale Klänge und Rhythmen nehmen die Besucher mit auf eine unvergessliche Reise durch verschiedene Kulturen und Traditionen. Von pulsierenden Samba-Rhythmen über Afro-Reggae bis hin zu irischen Klängen verspricht "BCHQuerbeat" einen bunten Mix der Weltmusik. Die Veranstaltung wird von den Stadtwerken Buchen, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei gesponsert.

Der Slogan "Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands" beschreibt den Abend treffend. Neben den verschiedenen Musikrichtungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den Kneipenwandertag als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können. Das Programm von "BCHQuerbeat" beginnt ab 20 Uhr.

> Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielt "Café con Leche" – sie zählen zu den beliebtesten Latin-Bands Deutschlands. Es warten karibische Lebensfreude sowie ein abwechslungsreiches Repertoire aus Bachata, Merengue, Salsa und Latin-Pop, präsentiert von Profi-Musikern aus der Dominikanischen Republik und Ecuador.

> Im Hotel-Restaurant "Reichsadler" bürgen die Musiker der Band "Colludie Stone" für stilechten Irish-Celtic-Folk. Die Folkband interpretiert viele traditionelle Stücke erfrischend neu durch eigene Arrangements, gemischt mit modernen Songs.

> Im "Brunnencafé" heißt es Bella Italia mit "Il Duo Italiano". Die beiden Musiker entführen die Zuhörer mit einer unwiderstehlichen Mischung aus traditionellen italienischen Melodien, modernen Hits und Tarantella-Rhythmen.

> Im "Alten Milchhäusle" ist mit "RunLive" die Schlagerparty gesichert! Denn natürlich darf Schlagermusik auf einer musikalischen Weltreise nicht fehlen. Mit dem bunt gemixten Repertoire des Trios ist gute Laune garantiert.

> Im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" sorgt die kroatische Band "Grupa Virus" mit Klapa-Gesang und modernen Beats für original "Hrvatska-Feeling" – zum Mitwippen und Mittanzen.

> Im Bistro "Waldeck" startet ab 21 Uhr eine Country-Party mit "FM-Funmusic". Jochen Kuhn und Sven Ickinger verstehen es, das Publikum in den Bann zu ziehen. Mitreißende Country-Musik, Line-Dancing und gute Stimmung sind vorprogammiert.

> In der "Schüttelbar" wird das "I Finton Duo" ebenso ab 21 Uhr für Stimmung sorgen. Afrikanischer Reggae gepaart mit Soul, Dancehall, Folk und Rap: Der Afro-Reggae-Songwriter begeistert das Publikum und ist bekannt aus der Sendung "The Voice of Germany".

Info: Der Eintritt zu "BCHQuerbeat" beträgt am Abend 9 Euro. Dafür gibt es freien Eintritt in allen beteiligten Kneipen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information zum Preis von 7 Euro erhältlich.