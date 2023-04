Für das Kennenlern-Event am Samstag, 8. April, sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange. Der junge Musiker berichtet weiter über den Ablauf des Programms und welchen Mehrwert er für die Teilnehmer schaffen ...

Von Hannah Störzer

Buchen. Der junge Musiker Arian Golic hat ein innovatives Talentprojekt gestartet. Dadurch möchte er ein Talentnetzwerk bilden und den Kulturbereich im Neckar-Odenwald-Kreis nachhaltig bereichern. Mit seiner eigenen Show gibt er Künstlern aus der Region eine Bühne.

Er selbst macht schon seit Kindesalter Musik und bezeichnet sie als seine Leidenschaft. "Musik ist ein großer Bestandteil in meinem Leben und hat mich schon immer begleitet. Jetzt ist es für mich an der Zeit, eigene Musik in die Welt zu senden und mit meinen Songs besondere Momente zu schenken."

Rund zehn Künstler im Alter von 17 bis 60 Jahren wurden zum Kennenlern-Event in die Stadthalle Buchen eingeladen und in das Mentorenprogramm aufgenommen, welches die Teilnehmer fördern soll. Unter den Mentoren sind auch die ehemaligen DSDS-Finalistinnen Amber van den Elzen und Melissa Mantzoukis.

Außerdem mit dabei sind Paloma Schilder, Luisa Santos de Jesus, Julia Brari, Basti Nolting sowie Daria und Giorgia Borzellino. Alle Mentoren sind öffentlich bekannt, in der Musikbranche tätig und können den Teilnehmern deshalb mit Erfahrung und Expertenrat aus erster Hand zur Seite stehen.

Arian Golic ist begeistert von der Resonanz zu seinem Projekt und den Bewerberanmeldungen. "Der Odenwald hat viel Talent zu bieten", berichtet er stolz. "Es haben sich Sänger, Instrumentalisten, Moderatoren und Producer beworben", führt er fort.

Das Projekt wird kein Wettbewerb sein. Vielmehr entsteht ein Zusammenschluss kreativer Menschen, denen eine Plattform für ihre Leidenschaft geboten wird. "Ich möchte den Leuten eine offene Bühne geben und die Chance zu zeigen, was in ihnen steckt", erklärt Arian Golic. "Das Talent und der kreative Austausch stehen im Vordergrund. "Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie wichtig es ist, einen Ort zu haben, an dem man sich musikalisch entfalten kann. Mit diesem Projekt für und mit der Region möchte ich genau so einen Ort schaffen und etwas Neues kreieren. Etwas, was es hier so noch nicht gab", begründet Golic seine Vision.

Für das Kennenlern-Event am Samstag, 8. April, sind die Vorbereitungen schon in vollem Gange. Der junge Musiker berichtet weiter über den Ablauf des Programms und welchen Mehrwert er für die Teilnehmer schaffen möchte: "Das Event wird als Kreativtag gestaltet, mit verschiedenen Stationen und Workshops für die Talente. Die Coaches, Mentoren und ich werden den Nachwuchstalenten wertvolles Feedback mit auf den Weg geben und ihr Potenzial gezielt herausheben."

Und was ist das Ziel des Talentscoutings? "Das Talentprojekt unterscheidet sich komplett von üblichen Castingformaten mit Wettbewerbscharakter. Mit diesem Projekt kann ich einen kleinen Beitrag in Richtung Veränderung leisten. In der Musikszene brauchen wir als Künstler mehr ‚safe spaces‘, also Umgebungen, in denen man sich sicher und voll entfalten kann. Wenn nach dem Event alle mit einem aufgehobenen und bereichernden Gefühl nach Hause gehen, ist mein Ziel erreicht", ergänzt Arian Golic.

Zuletzt gibt er als ehemaliger DSDS-Talentshowteilnehmer den Bewerbern noch einen Tipp mit auf den Weg: "Habt einfach Spaß. Das ist das Wichtigste!"