Buchen. (pm) Bunt wie der Herbst präsentiert sich die Buchener Fußgängerzone am Samstag, 21. Oktober, anlässlich des Herbstmarkts. Die Marktstraße wird zur herbstlichen Marktmeile mit zahlreichen Händlern und einem vielfältigen Angebot. Die besondere Atmosphäre des Herbstmarkts können die Besucher von 10 bis 16 Uhr erleben. Die Innenstadt lädt dann wieder zum gemütlichen Bummeln ein.

Die Wochenmarkthändler sorgen neben den traditionellen Angeboten auch für eine bunte Vielfalt herbstlicher Produkte. Darüber hinaus wird ein erweitertes, vielfältiges Angebot durch regionale Händler angeboten. Kürbisse in jeder Variante, Naturprodukte von Obst und Gemüse über Honig und Tee bis hin zu selbstgemachten Kleidungsstücken, Dekoartikeln und Accessoires. Auch kulinarische Köstlichkeiten, passend zum Herbst, warten auf die Besucher, es wird eine bunte Produktpalette angeboten.

Anlässlich des Herbstmarktes öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag bis 16 Uhr und runden das Angebot eines gemütlichen Herbstbummels ab.

Der Herbstmarkt erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und deshalb haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Händler zugesagt, um in der Innenstadt ihr vielfältiges Angebot zu präsentieren.

Folgende Händler sind beim Herbstmarkt in der Innenstadt vertreten: