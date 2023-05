Nach dem Studium arbeitete sie an einer Schule in Mannheim. "Irgendwann habe ich gedacht: Ich muss mal was aufnehmen. Also habe ich Geld gespart." 2020 erschien die EP "Water". "Ich habe alles selbst geschrieben und dann mit den Jungs aufgenommen." Gemeint sind damit Manuel Renner, Lukas Brehm und Fabian Kieser. Mit ihnen spielt sie den ...

Von Ann-Kathrin Frei

Buchen. Pano – so nennt sich eine 32-Jahre junge Indie-Künstlerin. Die gebürtige Buchenerin, mit bürgerlichem Namen Verona Fischer, lebt seit Kurzem in Berlin und veröffentlicht bald ihr erstes Album. Wie sie es geschafft hat, in der Musikbranche Fuß zu fassen, welche Schwierigkeiten sie überwinden musste, was sie am Musikerdasein liebt und mit welchen Problemen sie heute noch kämpft, das erzählt Pano im Gespräch mit der RNZ.

Die Sängerin hat bereits in frühen Jahren ihre Leidenschaft für Musik entdeckt. "Ich habe ungefähr mit vier oder fünf Jahren mit dem Klavierspielen gestartet", erklärt Verona. Musik habe schon immer eine große Rolle in ihrem Leben gespielt, ihr Vater sei sehr musikalisch.

Nach Klavierstunden kam dann mit 14 Jahren Schlagzeugunterricht dazu, und zusätzlich hat sie sich später selbst das Gitarrespielen beigebracht. "Notenlesen war dabei nicht so mein Ding – noch nie", erklärt sie. "Ich habe absichtlich immer mein Notenheftchen beim Klavierunterricht daheim vergessen." Viel lieber hat sie improvisiert, ausprobiert und komponiert. Hinzugekommen ist das Liederschreiben.

Als Jugendliche hat Verona dann in mehreren Bands mitgespielt. Ihre erste hieß "Es ist nicht alles Gold was glänzt". Heute sagt sie dazu: "Das war im Nachhinein schon ein bisschen Krach. Aber Spaß hat es immer gemacht." Dann war sie Teil der Band "BlackBox". "Bei diesem Projekt habe ich hauptsächlich Schlagzeug gespielt." Nebenher hat sie schon immer eigene Lieder geschrieben. Der Mut, diese zu veröffentlichen, fehlte ihr aber noch.

Nach dem Abitur studierte sie soziale Arbeit in Mannheim. Das Musikmachen hat sie nie aufgegeben. "Klar, beim Studium habe ich weniger Musik gemacht. Aber ich war dazwischen eine Weile segeln und mit dem Rucksack reisen. Du hast keinen Empfang und oft nichts zu tun. Da habe ich automatisch mehr Musik gemacht, Gitarre geübt und Lieder geschrieben."

Nach dem Studium arbeitete sie an einer Schule in Mannheim. "Irgendwann habe ich gedacht: Ich muss mal was aufnehmen. Also habe ich Geld gespart." 2020 erschien die EP "Water". "Ich habe alles selbst geschrieben und dann mit den Jungs aufgenommen." Gemeint sind damit Manuel Renner, Lukas Brehm und Fabian Kieser. Mit ihnen spielt sie den Großteil ihrer Lieder ein – und das Endergebnis lädt sie auf Spotify hoch.

Doch vor großem Publikum zu zeigen, was sie kann, war zunächst nicht ihr Ding. "Ich habe mich lange nicht getraut. Mein erster Auftritt war bei einer Café-Eröffnung – und ich war todesaufgeregt."

Nachdem Pano die Songs auf Spotify eingestellt hatte, bewarb sie sich 2021 bei einem Musik-Contest des damaligen Labels Two-Finger-Records. Und tatsächlich: Bei einer Online-Abstimmung erhielt sie die meisten Stimmen und sicherte sich damit ein Preisgeld von mehreren Tausend Euro.

"Ich wusste sofort: Ich werde es wieder in die Musik stecken." Was folgte, war die Aufnahme ihres ersten Albums im Sommer 2022. Dafür ging es "mit den Jungs" nach Malaga. Ihr zur Seite stand der Produzent Ralf Christian Mayer, der schon mit "Clueso" und Mark Forster zusammengearbeitet hat. "Jetzt ist alles aufgenommen, und die ersten Singles werden released", freut sich Verona.

Dazwischen hat sie auf vielen Festivals wie dem "Hurricane" oder dem "Reeperbahnfestival" in Hamburg gespielt und war schon mit verschiedensten Künstlern wie "Brockhoff" und "Luke Noa" auf Tour.

Von der "Todesangst" bei der Café-Eröffnung hin zur Festival-Bühne – für "Pano" gleich mehrfach ein großer Schritt. "Ich war am Anfang nicht sicher, ob mir das ,Auf-der-Bühne-Stehen‘ taugt, da das im Mittelpunkt stehen nicht mein Ding ist. Tatsächlich macht das die Erfahrung. Ich will eine gute Zeit auf der Bühne mit meinen Freunden haben und die Musik genießen. Nach wie vor bin ich aber nervös und werde das auch immer sein – aber das ist okay."

Erzählt Pano von den Auftritten, vom Liederschreiben, ihren Touren, dann merkt man, wie sehr sie die Musik liebt – und wie sehr sie ihr in den Hochzeiten von Corona gefehlt hat. "Die Pandemie war für mich wie ein ewiges Schlangestehen – und ich hasse es zu warten. Es hat sich nichts bewegt, du hast die Lieder da und kannst aber nichts machen."

Noch während der Corona-Krise zog sie nach Berlin, besuchte "Writing-Sessions". "Bei solchen Treffen probiert man sich einfach ein bisschen aus. Man kommt mit anderen Künstlern zusammen, trinkt vielleicht ein Bierchen, redet über Musik und schreibt dann gemeinsam Songs."

Ganz schön mutig. Man trifft fremde Menschen, redet und fängt dann einfach an zu schreiben. "Am Anfang fand ich das auch komisch. Ich nehme bei solchen Sessions immer total viel mit, auch wenn am Ende vielleicht kein Dong rauskommt. Zusammen mit anderen zu schreiben ist eigentlich immer bereichernd."

Wie findet aber die Künstlerin Pano zu ihrer Musik? Immerhin macht sie alles selbst, ob Melodie oder Text. "Wenn ich Lieder schreiben, dann sitze ich daheim mit der Gitarre und spiele ein Riff, das ich cool finde. Ich spiele, was sich gut anfühlt. Am Anfang stehen meist die ersten Akkorde, dann die Melodie und später erst der Text. Meistens singe ich eine englische Fantasiesprache ohne nachzudenken, um eine Melodie zu finden, manchmal kommen Wörter automatisch raus, die ich dann benutze und drum herum baue. Es kommt oft auf die Stimmung an und welchen Vibe der Song hat."

Danach nimmt sie die Songs mit der Band auf. "Wir treffen uns für zwei, drei Tage." Auch wenn sie das letzte Wort hat, legt sie dennoch Wert auf die Zusammenarbeit. "Ich finde es schön, wenn sie ihren kreativen Part miteinbringen. Die Proben mit den Jungs, die Aufnahme des Albums, alles wo ich aktiv Musik mache, liebe ich an dem Job. Papierkram und die ganze Organisation um Auftritte, release usw. – nicht so dolle."

Man checkt zu Beginn erst mal nicht, was alles zum Musikerdasein dazugehört", erzählt sie und erklärt, dass es sehr zu ihrem Bedauern meilenweit von bloßem Musikmachen entfernt ist.

"Die Booking-Agentur kümmert sich darum, dass du für Gigs gebucht wirst, oder auf welchen Festivals du spielst. Hast du ein Label oder ein Vertrieb, dann releasen die deine Platte, und dein Management macht alles Weitere, schaut nach Strategien zur Vermarktung und kümmert sich um deinen Social-Media-Auftritt. Heutzutage ist Musikersein nicht mehr nur Musik, sondern man muss zum Beispiel auch auf den sozialen Medien präsent sein."

Zu dem ganzen Stress mit Selbstvermarktung dann noch kreativ sein – funktioniert das überhaupt? "Ich hab keine Angst, nicht mehr kreativ sein zu können. Ich bin nur sehr viel am Zweifeln, wenn es um meine Musik geht. Social Media macht mich da dann wahnsinnig. Wenn ich sehe, wie manche Künstler sich so toll präsentieren, dann ist es manchmal zu viel. Habe ich zu viele Baustellen, komme ich manchmal in Situationen, in denen ich mich wie gelähmt fühle."

Verona spricht davon, wie hart das Business sein kann, wie komplex alles ist, und wie überfordert sie sich manchmal gefühlt hat. "Streaming ist superwichtig. Man muss schauen, dass man in die Playlists wandert. Ich wünschte auch, dass die Leute Musik ein bisschen mehr wertschätzen. Die Leute sollten bereit sein, die Künstler zu unterstützen. Ich will niemand damit stressen. Ich will damit nur bewusst machen, dass – wenn die Leute weiter Diversität haben wollen – sie die kleinen Künstler supporten müssen."

Damit Künstler heutzutage bekannt werden, sind sie darauf angewiesen, ihre Songs auf den Plattformen großer Musikstreamingdienste einzustellen. Dabei sind diese gerade dafür bekannt, Künstler weder angemessen zu unterstützen noch sie fair zu bezahlen.

Doch Pano sieht keinen anderen Weg: "Du musst deine Musik auf Streaming-Plattformen vermarkten. Dabei muss einem bewusst sein, dass man immer dem Teufel die Hand gibt." Bei Labeldeals lauern ihr zufolge ähnliche Gefahren. Aber: "Am Ende muss man sich immer auf irgendwas einlassen."

Trotz dieser Schattenseiten bleibt Verona Fischer positiv und will junge Künstler ermutigen. "Es kann alles sehr viel sein, gerade wenn man jung ist. Man muss aufpassen, dass einen der der Druck nicht zerquetscht. Damit will ich aber niemandem sagen: Macht keine Musik! Ganz im Gegenteil: Do It! Haut das Zeug raus, lernt was dazu, holt euch Feedback! Hauptsache du hast Spaß dran!"

Die erste Single ihres Albums wurde am 5. Mai veröffentlicht. Eine kleine Acoustic-Tour im Spätsommer und Festivals stehen an. Viel steht der Künstlerin nicht mehr im Weg, damit "Pano" jetzt richtig durchstarten kann. "Ich will versuchen mit Musik Geld zu verdienen. Wenn man das ,davon leben‘ als Durchstarten betiteln will, dann ja – will ich. Und ja – es fühlt sich eher so an, als wäre das der Anfang."

Bei Spotify gewinnen nur die Weltstars

Dass Spotify das Musik-Business dominiert ist lange kein Geheimnis mehr. Die 2022 veröffentlichte Serie "The Playlist" zeigt in einer fiktionalisierten Geschichte, wie sich der schwedische Streamingdienst etabliert hat. Gezeigt wird darin auch, wie schlecht die Künstler bezahlt werden.

Trotz Widerstand sind die Künstler auf die Plattform angewiesen um Reichweite zu erlangen. Dabei liegen Fiktion und Realität nahe beieinander. Schließlich ist Spotify mit rund 490 Millionen Usern eine der größten Musikplattformen weltweit.

Mehr als 100 Millionen Songs haben die Hörer zur Auswahl. Als Künstler hat man hier die Chance, viele Nutzer zu erreichen. Aber reich damit werden nur die wenigsten. Doch wie viel verdient ein Künstler tatsächlich auf der Plattform?

Das System, das berechnet, wie viel die Künstler bekommen ist kompliziert. Das Modell nennt sich "Pro-Rata-Modell" und zahlt nach dem Anteil der Abrufe an allen Klicks. Runtergebrochen bezahlt Spotify Künstlern rund 0,3 Cent pro Stream. Je öfter ein Song gehört wird, desto größer ist der Betrag. Dabei geht es immer um den Anteil an den insgesamt Abrufen.

Um zu wissen, wie viel ein Künstler verdient, kann dieser Wert mit den monatlichen Hörern, oder der Anzahl der Streams eines Lieds multipliziert werden.

Hier einige Beispiele: Die Band "Sticky Fingers" hat 2.342.739 monatliche Hörer. Damit verdient sie im Monat (0,003 * 2.342739) 7028 Euro. Ed Sheeran hat 83.307.026 Hörer. Mit 249.921 Euro gehört er zur Spitzenklasse. Daraus folgt: Bei Spotify werden nur die Weltstars reich. Die Künstlerin "Pano" hat 18.220 monatliche Hörer – also nur rund 55 Euro.

Das ist nicht viel – aber um bekannt zu werden, um in den Playlists zu laden und um Reichweite zu generieren ist Spotify von großem Wert. Beliebte Playlists im Bereich Indie-Musik haben bis zu 1.922.998 Likes. Das sind über eine Millionen Nutzer mehr als die monatlichen Hörer von Pano. ankf