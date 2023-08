Buchen. (rüb) Von wegen Sommerpause: Die Stadt Buchen nutzt die Ferienzeit, um eine ganze Reihe von städtischen Baumaßnahmen und Instandsetzungen zu verwirklichen bzw. verwirklichen zu lassen. Beigeordneter Benjamin Laber gab der RNZ Einblick in den umfangreichen Maßnahmenkatalog.

Hier ein Überblick über die bereits fertiggestellten, in Bau befindlichen oder anstehen Arbeiten.

Kernstadt Buchen

Der Bau eines überdachten Fahrradstellplatzes im Innenhof des Rathauses. Foto: Rüdiger Busch

> Überdachter Fahrradabstellplatz: Im Innenhof des Rathauses wurde ein überdachter Fahrradparkplatz geschaffen, um der gestiegenen Nachfrage nach Stellplätzen Rechnung zu tragen. Der Hintergrund: immer mehr städtische Bedienstete fahren mit dem Rad zur Arbeit. Zudem wurden die vorhandenen Wegeverbindungen (Betonplatten) partiell ausgebaut und durch Betonpflasterflächen ersetzt.

> Götzinger Weg: Hier wurden auf einer Strecke von rund 200 Metern die Fahrbahn erneuert und Bordsteine gesetzt.

> In der Vorderen Wanne und Götz-von-Berlichingen-Straße: Die Stadtwerke haben Kabel verlegt. Zudem wurden Bordstein und Gehweg auf einer Länge von rund 300 Metern erneuert.

> Kunstrasenplatz: Ein Bewirtungshäuschen für die Sportvereine wird aufgestellt.

> Wartturm: Sanierung der Aussichtsplattform.

> Generalsanierung Sport- und Spielhalle: Hier ist die Eröffnung nach den Sommerferien geplant.

> Neubau Sportkindergarten: Die Eröffnung findet im Oktober statt.

Bödigheim

> Friedhof: Herstellung der internen Barrierefreiheit sowie diverse Instandhaltungsarbeiten am Friedhofsgebäude.

> Feuerwehrgerätehaus: Bau eines Parkplatzes für die Feuerwehrkameraden (beide Maßnahmen werden nach den Sommerferien verwirklicht).

Eberstadt

> Friedhof: Instandsetzungsarbeiten (u.a. Treppensanierung, Stützmauern, Wege, Vorplatz Leichenhalle etc.) und anschließend Errichtung weiterer Parkplätze (nach den Sommerferien).

Hainstadt

> Brunnenstraße und Rüdt-von-Collenberg-Straße: Die öffentliche Grünfläche im dortigen Bereich soll aufgewertet werden. Hierfür ist der Bau einer Rampe geplant, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Zudem wird auf einer Fläche von 80 Quadratmetern Betonpflaster verlegt.

Die Firma HFP (Balsbach) legt auf dem Friedhof in Hainstadt ein neues Urnengrabfeld an. Foto: rüb

> Friedhof: Auf dem Hainstadter Friedhof werden gerade neue Wege und ein neues Urnengrabfeld angelegt.

> Talstraße: Im Bereich der Zufahrt zum Betriebsgelände von Scheuermann & Heilig wurde der Bordstein erneuert, und es fand eine Asphaltangleichung der Fahrbahn statt.

> Wege zum Windpark: Gemeinsam mit der Firma Abo-Wind werden die für den Bau des Windparks genutzten Wege erneuert. Die Hauptlast übernimmt dabei der Windpark-Investor Abo-Wind. Der Auftrag ist erteilt, abgearbeitet wird er wohl im September.

> Schule: Der Vorplatz an der Schule wurde neu gepflastert, und sowohl der "Rote Platz" als auch die Laufbahn haben einen neuen Belag erhalten.

Hettigenbeuern

> Parkplätze am Sportplatz: Hier wurde die Böschungssicherung durch den Einbau von Mauerscheiben erneuert.

> Mühläckerweg: Im Einmündungsbereich bzw. im Wendebereich wurde auf einer Fläche von 220 Quadratmetern eine Asphaltbetondecke eingebaut.

> Eichenweg: Asphaltsanierung auf einer Länge von 450 Metern, zuzüglich Schwimmbadparkplatz.

Hettingen

> Feldwegsanierung: Nachhaltige Modernisierung ländlicher Wege zu klimafreundlichen Multifunktionswegen im Gewann "Im Gucksgau" auf einer Länge von 1000 Metern.

Hollerbach

> Vorplatz Milchhäusle: Unterhaltungsmaßnahmen/Befestigung mit Betonpflaster.

Oberneudorf

> Feldwege: Neuprofilierung zweier Schotterwege im Zuge der nachhaltigen Modernisierung ländlicher Wege zu klimafreundlichen Multifunktionswegen (insgesamt ca. 750 Meter).

Stürzenhardt

> Grillhütte: Am Grillplatz Richtung Steinbach wurde mit viel Eigenleistung der Einwohner eine neue Grillhütte errichtet.

> Zudem aktuell in Planung: Bau von öffentlichen Parkplätzen am Arnbergblick, Aufstellvorrichtung für den Maibaum am Arnbergblick und Witterungsunterstand für den Friedhof.

Waldhausen

Die Instandsetzung des Feldwegs vom Feldkreuz Egenberger am Bödigheimer Weg Richtung Glashof ist abgeschlossen. Foto: woli

> Gemeindeverbindung Waldhausen-Bödigheim: Hier wurden, beginnend am Friedhof, die Fahrbahnbankette erneuert. Noch zu erledigen ist die Beseitigung eines Fahrbahnaufbruchs innerorts auf einer Fläche von rund 125 Quadratmetern. Zudem wurde auf 600 Metern ein bestehender Schotterweg im Gewann "Breitenäcker" (Glashofweg) in einem Multifunktionsasphaltweg verwandelt – eine Maßnahme, die schon länger auf der Wunschliste stand.

> Friedhof: Bereits abgeschlossen ist die Schaffung eines barrierefreien Zugangs über eine Rampe. Was noch fehlt, ist ein Geländer an der neuen Rampe. Der Auftrag ist vergeben, aber noch nicht abgearbeitet. In Kürze erfolgen die Sanierung des Dachs der Leichenhalle und der Anbau eines Vordaches zwecks Wetterschutz am Haupteingang.

> Buswendefläche Landgraben: Ebenfalls erledigt ist diese Maßnahme, die eine Verbreiterung der asphaltierten Fahrbahn und eine Bordsteinerneuerung beinhaltete.