Hettingen. (rüb) Viele Spaziergänger dürften sich in den letzten Wochen auf ihrer Runde am Hasenwald gefragt haben, was es mit den Reisig- und Steinhaufen auf sich hat, die entlang des Daunbächles aufgeschichtet worden sind. Die Erklärung: Dort soll ein Ersatzlebensraum für die streng geschützten Zauneidechsen geschaffen werden.

"Entlang des Weges am Hasenwald wurden bei Untersuchungen