Buchen. (rüb) Mit dem Deutschlandnetz sorgt der Bund nach eigenen Angaben "für ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Schnellladenetz" in ganz Deutschland.

Die mehr als 1000 Standorte mit rund 9000 Schnellladepunkten sollen noch verbliebene "weiße Flecken" auf der Ladelandkarte schließen, so die Zielsetzung. Das Deutschlandnetz soll sicherstellen, dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten zu erreichen ist.

Dafür haben das Bundesverkehrsministerium und die Autobahn GmbH in Ausschreibungen 900 Regional-Standorte und 200 Autobahn-Standorte für die Errichtung und den Betrieb von Schnellladeinfrastruktur vergeben. Einer der Standorte liegt in der Hettinger Straße in Buchen, wo dieser Tage mit den Bauarbeiten begonnen wurde.

Auf der Freifläche unterhalb der Autowaschplatz (in unmittelbarer Nähe zum Penny-Markt) hat die Firma Heberger (Schifferstadt) den Bau des barrierefreien Ladeplatzes in Angriff genommen.

Bauherr sind die Pfalzwerke AG (Ludwigshafen), die einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag in das Vorhaben investiert, wie Pressesprecher Yannick Mildner auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Die geplante Inbetriebnahme der beiden Ladesäulen bzw. der vier Ladepunkte ist Anfang Dezember. "Wir bauen zwei Alpitronic HYC400-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW", erklärte Mildner.

Die Ladeplätze sollen über eine komfortable Größe von mindestens 3 auf 5 Meter besitzen. Weitere Merkmale: barrierefrei, beleuchtete Pylone und eine mit Holz verkleidete Trafostation. Der Standort sei aufgrund seiner Nähe zur B27 sehr attraktiv, so die Pfalzwerke.

Die Pfalzwerke beteiligen sich am Ausbau des Deutschlandnetzes insgesamt mit 400 Schnellladepunkten. Die dabei eingesetzte Technik – Ladesäulen, die bis zu 400 kW liefern – nennt sich High Power Charging (HPC). Dank ihr können die Nutzer von Elektroautos in nur 20 Minuten bis zu 300 Kilometer Reichweite laden.