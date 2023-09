Von Rüdiger Busch

Buchen. "Betten verzweifelt gesucht" oder "Kommunen sind am Limit": Es sind Schlagzeilen wie diese, die zeigen, welche Auswirkungen der starke Zustrom an Flüchtlingen deutschlandweit auf die Gemeinden und Landkreise hat. Umso überraschender ist es, dass in Buchen eine neu geschaffene Flüchtlingsunterkunft für 70 Bewohner seit fast einem Jahr leer steht.