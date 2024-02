Buchen. (rüb) So ein bisschen Regen kann doch einen Huddelbätz nicht vom Singen, Tanzen und Hüpfen abhalten: Trotz ungemütlicher äußerer Bedingungen verbreiteten die großen und kleinen Narren am Schmutzigen Donnerstag beim nachmittäglichen Ausschellen der Buchemer Faschenacht durch Ludwig Lemp und bei der abendlichen Ausgrabung der Faschenacht beste Stimmung. Und so startete die Bleckerstadt

