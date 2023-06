Buchen. (pm) Am Samstag, 24. Juni, ist es so weit: Die Stadt Buchen lädt alle Bürger zum Stadtradeln ein. Der Auftakt findet heute um 17 Uhr im Museumshof statt. Der Startschuss wird gemeinsam mit der Eröffnung des Vorsommerfests fallen. Wer zu dieser Veranstaltung stilecht mit dem Fahrrad anreist, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. Außerdem bietet der Fahrrad-Shop Bikeomania im Museumshof von 16 bis 18 Uhr für teilnehmende Radler einen kostenfreien "Mini-RadCheck" an, damit diese ohne Bedenken fleißig Kilometer sammeln können.

"Es haben sich bereits über 30 Teams und über 300 Radfahrer angemeldet. Wir hoffen, dass sich noch viele aktive Radler anmelden und wir bis 14. Juli möglichst viele Kilometer CO2-neutral mit dem Rad zurücklegen.", berichtet Sarah Wörz.

Anmelden kann man sich ganz einfach unter www.stadtradeln.de/registrieren. Noch einfacher funktioniert die Kilometer-Erfassung über die kostenfreie Stadtradeln-App. Damit können Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern. Aber auch, wer nicht so PC-affin ist, wird nicht ausgeschlossen. Die Kilometer können auch auf Papier erfasst und bei der Stadt Buchen abgegeben werden. Erfassungsbögen liegen in der Tourist-Information und im Rathaus aus.

Die zusätzlich kreierte "Schlösser-Rallye" soll ein ergänzender Anreiz für alle sein, mal wieder in die Pedale zu treten. Wer die vorgegebene Route rund um Buchen innerhalb des Aktionszeitraums abradelt, Stempel sammelt und die Teilnahmekarte ausfüllt und im Rathaus oder der Tourist-Information abgibt, erhält direkt ein kleines Dankeschön und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Die Teilnahmekarten sind in der Tourist-Information und im Rathaus erhältlich.