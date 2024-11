Hettingen. (adb) Seit 65 Jahren gehören sie zusammen: Das Fest der eisernen Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch Waltraud und Günther Dittrich aus Hettingen. Das Maurerdorf ist beider Heimatort: Günther Dittrich wurde am 19. September 1937 in Hettingen geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf, Waltraud Dittrich erblickte am 24. Oktober 1940 ebenfalls in Hettingen das Licht der Welt und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote