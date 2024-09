Buchen. (rüb) Es tut sich was in Buchens Innenstadt – und zwar Erfreuliches: Eine Woche nach der Eröffnung des Spielzeugladens "Käfermaier" in der Marktstraße gab es am Dienstag bereits die nächste Neueröffnung: In der Hochstadtstraße 4 bietet Herrenfriseur Oliver Eid unter dem Namen "747 Barber" seine Dienstleistungen an. Bis zum Jahreswechsel war dort eine Filiale der Kette "City Balloon" beheimatet.

Oliver Eid stammt aus Buchen und kommt aus einer Friseurfamilie. Er führt die Tradition in dritter Generation fort. Gelernt hat der 26-Jährige im Salon seiner Mutter Martina Eid. Direkt nach der Ausbildung besuchte er einen Meistervorbereitungskurs bei der Zieger-Akademie in Konstanz am Bodensee – in dem Salon, in dem einst seine Großmutter ihre Ausbildung absolviert hatte.

Foto: Rüdiger Busch

Schon während der Meisterschule stand Oliver Eids Ziel fest, einen eigenen Salon für Herren zu eröffnen. Die Suche nach der passenden Örtlichkeit zog sich dann nach erfolgreicher Meisterprüfung zwar etwas hin. Aber gut Ding will nun einmal Weile haben: "Die Lage und die Räume hier sind ideal", schwärmt er vom Flair und der besonderen Atmosphäre des Fachwerkhauses.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Maya Brocker, die sich um die Buchhaltung des "747 Barber" kümmert, hat Oliver Eid seinen Salon liebevoll und stilvoll eingerichtet. Auf 50 Quadratmetern gibt es neben zwei Bedienplätzen einen Empfangstresen und eine Sitzecke.

Die Friseurstühle sind nicht nur mit allerlei Komfort wie einer Massagefunktion ausgestattet, sondern sie spiegeln auch die Liebe des Inhabers zu seiner Heimatstadt wider: Auf der Rückseite prangt das Label des Salons, eine Zeichnung des Gebäudeensembles in der Hochstadtstraße samt Friseur und Kunde.

"Ich habe mich ganz bewusst für Buchen entschieden", sagt der Jungunternehmer, der sich – zumindest vorerst – alleine um die Haare seiner Kunden kümmert. Nicht ausgeschlossen, dass er aber auch einen Friseur einstellt.

Oliver Eid möchte eine enge Bindung zu seinen Kunden aufbauen, er setzt auf gute Beratung und hohe Qualität, statt auf Fließbandarbeit. Die ersten Schritte auf diesem Weg sind getan: Das Interesse an der Neueröffnung war groß: "Wir waren positiv überrascht über den großen Zuspruch", erklärt der Friseurmeister. Und die Buchener Innenstadt darf sich über eine weitere Anlaufstelle freuen. Vielleicht folgen ja in den nächsten Wochen und Monate weitere Händler und Dienstleister dem guten Beispiel von "Käfermaier" und "747 Barber"

Info: Der "747 Barber" in der Hochstadtstraße 4 hat von Dienstag bis Samstag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, sie werden sich nach den Bedürfnissen der Kunden richten. Kontakt: Telefon/WhatsApp 0157/73825909.