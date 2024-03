Buchen. (adb) Am heutigen Dienstag vollendet Helmut Herth sein 90. Lebensjahr. Er ist ein echter "Ur-Buchener": Geboren am 12. März 1934, wohnt er heute noch in seinem Geburtshaus in der Hollergasse. Als Landwirtssohn aufgewachsen, übernahm er den Betrieb nach dem frühen Tod des Vaters und führte ihn einige Jahre.

Später war er 15 Jahre lang als Kraftfahrer bei der BÄKO Süd-West eG unterwegs und zuletzt bis zum Ruhestand 1997 beim Bauhof der Stadt Buchen beschäftigt. Die Landwirtschaft verlor er freilich nie aus den Augen: "Sie war immer mein Hobby", zeigt er auf. Vor allem sein gelber Unimog – den er vor wenigen Jahren schweren Herzens verkaufte – war sein Markenzeichen und stets treuer Begleiter bei der Feldarbeit rund um Buchen.

Das Leben des Jubilars ist von einigen schweren Schicksalsschlägen bestimmt: 1997 starb seine erste Frau Maria nach schwerer Erkrankung, bereits vier Jahre zuvor Tochter Sonja und 2019 Sohn Adrian. "Von meinen drei Kindern lebt nur noch meine Tochter Silvia", erklärt er. Auch einige Erkrankungen bereiteten ihm großen Kummer, doch verlor er nie den Mut. Das liegt sicher auch an seiner Lebensgefährtin Helga, die er 2000 kennenlernte. "Sie ist mein großes Glück", gibt er zu bedenken.

Seinen 90. Geburtstag verbringt Helmut Herth, der früher einigen Buchener Vereinen wie Feuerwehr und Kolpingsfamilie angehörte, im kleinen Kreis. War der zweifache Großvater früher gern mit dem Campingwagen und auf Tanzveranstaltungen unterwegs, schätzt er heute die Gemütlichkeit seines Heims. Die RNZ schließt sich den Gratulanten an.