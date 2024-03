Hainstadt. (adb) "Die Feste muss man feiern, wie sie fallen!", sagt Horst Hammen lachend. Genau das tun er und seine Frau Hannelore am Donnerstag: Bei recht stabiler Gesundheit können sie ihre eiserne Hochzeit begehen – ein großer Tag, der dem Jubelpaar viel bedeutet. "Unser Leben besteht aus zahllosen schönen Erinnerungen!", erklären die beiden erfreut.

Beide stammen aus Rheinland-Pfalz – Horst Hammen aus Kirchberg im Hunsrück, wo er zwischen Rhein, Mosel und Saar am 19. Juni 1932 geboren wurde und mit einigen Geschwistern aufwuchs. Hannelore Hammen kam am 6. April 1934 in Bernkastel-Kues zur Welt. Mit einem Bruder sowie einer Schwester groß geworden, erlernte sie nach der Schule den Beruf der Damenschneiderin. Horst Hammen wurde Schreiner: Als Geselle ging er auf Wanderschaft, ehe er die Meisterprüfung bestand und sich zum Betriebswirt weiterbildete.

Geheiratet wurde am 7. März 1959 in Bernkastel-Kues. Einige Jahre lang wechselte die Familie mehrfach den Wohnsitz, bis Horst Hammen nach "Zwischenspielen" im hessischen Lützendorf an der Lahn und in Königshütte bei Helmstedt/Niedersachsen ein interessantes Stellenangebot in die Hände fiel: Eine gewisse Firma Schifferdecker aus Buchen suchte nach Personal. Horst Hammen bewarb sich, hatte Glück und wurde eingestellt. Das bedeutete einen weiteren Ortswechsel, der dann aber zur Heimat wurde: Im Frühjahr 1965 zog die Familie mit Sohn und Tochter nach Hainstadt, wo man rasch Anschluss fand.

So verstärkte Horst Hammen über viele Jahre den Männergesangverein Hainstadt im ersten Bass. Auch dem Heimatverein gehört er an und war früher in der Spielvereinigung aktiv. Das Eigenheim wurde 1968 bezogen: "Unser Haus ist einer unserer Lieblingsplätze!", betont Hannelore Hammen. In der Tat empfängt den Besucher anheimelnde Gemütlichkeit, wenn er durch die Haustür schreitet: Vor allem Horst Hammens große Leidenschaft für den Werkstoff "Holz" zeigt sich an jeder Ecke.

"Fast alles Hölzerne in unserem Haus habe ich selbst geschreinert", bemerkt er. Auch im Berufsleben bestimmte Holz seinen Lebensweg – so bei den Odenwald-Möbelwerken mit Betrieben in Dallau und Rittersbach: Hier war Horst Hammen für Arbeitsplanung, Kalkulation und Kostenkontrolle zuständig, bis er 1995 in den Ruhestand ging.

In den Folgejahren unternahmen die Eheleute zahlreiche Reisen quer durch Deutschland: "Es gibt so viele schöne Ecken!", erklären die beiden. Inzwischen ist die Zeit der großen Ausflüge vorbei, doch werden nach wie vor viele Hobbys ausgeübt: Hannelore Hammen bastelt und näht gern – und dann ist da natürlich die Familie. "Unsere Lieben sind unser eigentliches Hobby. Dazu zählen unser Enkel Samuel und unser süßes Urenkelchen Vincent!", freut sich das Jubelpaar. Besondere Dankbarkeit verspüren sie ob der Gewissheit, ihren großen Jubeltag als Krönung von 65 gemeinsamen Jahren bei recht zufriedenstellender Gesundheit zu erleben.

Den Gratulanten schließt sich die RNZ – die im Hause Hammen selbstverständlich zum Start in den Tag gehört und deren Rubrik "Wir sind Buchen" Tag für Tag das besondere Interesse der beiden weckt – mit den besten Glückwünschen an.