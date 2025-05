Hainstadt. (rüb/pol) Das heftige Unwetter am Samstagabend hat auch in der Region Spuren hinterlassen. In Hainstadt wurde der Maibaum ein Opfer des Sturms, doch zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Sachschaden und ein kurzzeitiger Stromausfall waren die einzigen Folgen des Unglücks.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte der auf dem Rathausplatz aufgestellte Maibaum gegen 19.30 Uhr um und beschädigte dabei unter anderem einen geparkten Opel. Der Baum war – vermutlich aufgrund des Unwetters – an der Basis in der Halterung abgebrochen und anschließend auf eine Stromleitung gefallen, bevor er auf dem Rathausparkplatz auf das Heck eines dort abgestellten Pkw prallte.

Es entstand laut Polizeiangaben ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Durch die Beschädigung der Stromleitung kam es in mehreren Haushalten zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

Die Freiwillige Feuerwehr Buchen war mit 20 Einsatzkräften aus den Abteilungen Hainstadt und Buchen-Stadt vor Ort, ebenso wie die Stadtwerke, die die Stromversorgung wiederherstellten.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 5. Mai 2025, 15.45 Uhr